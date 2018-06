LE STRATEGIE TREVISO Guai a parlarne troppo: potrebbe fiaccare gli animi proprio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE STRATEGIETREVISO Guai a parlarne troppo: potrebbe fiaccare gli animi proprio nei giorni in cui tutti, dal candidato sindaco all'ultimo aspirante consigliere, devono produrre il massimo sforzo. Ma è innegabile che in tutti gli schieramenti, soprattutto in chi si fa forte di sondaggi benevoli, si sta già lavorando alla prossima giunta. Nel centrodestra e nel centrosinistra le operazioni di mediazione tra le varie anime a sostegno di del sindaco uscente Giovanni Manildo e dello sfidante Mario Conte, sono al lavoro da tempo. Tante le ipotesi,...