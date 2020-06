LE STORIE

VENEZIA Adrenalina, emozione e tensione: gli ingredienti d'ogni maturità che si rispetti. E non ha fatto eccezione nemmeno quella di quest'anno, dove per gli studenti le incognite erano tante. Dovute ad un procedimento del tutto nuovo, appositamente pensato per tutelare la salute di insegnanti e ragazzi. Chi accompagnato da un amico o parente, chi festeggiato all'uscita da scuola con sorrisi e abbracci impossibili da frenare, complice l'euforia del momento. Venticinque studenti del Benedetti-Tommaseo rispettivamente liceo scientifico e linguistico e delle Scienze umane ieri hanno affrontato l'esame di Stato così. Giovani liceali come tanti, tuttavia consapevoli che quanto da loro vissuto sia qualcosa di eccezionale, da raccontare in futuro.

LA TENSIONE

«Prima di entrare in aula ero agitata confida Felicita Fabris, veneziana, del Tommaseo e guardare i professori con indosso la mascherina, ammetto che mi ha fatto un po' d'impressione. Era da tanto tempo che non li vedevo quindi l'impatto è stato forte. Pensare di vivere una Maturità diversa dal solito? Mi è pesato molto: dover studiare da casa senza avere contatti con compagni e insegnanti è stato difficile». Il prossimo passo sarà il test d'accesso a Scienze della Formazione primaria, nella consapevolezza che quella di ieri sia stata «un'esperienza inaspettata che lascia un po' di rimpianto per ciò che poteva essere». «Affrontare l'esame con mascherina e plexiglas è stato strano, ma sono soddisfatto di come è andata la prova», commenta Gregorio Barbini, veneziano, iscritto al Tommaseo, sottolineando come una maturità tanto particolare non gli sia dispiaciuta poi così tanto. «Perché alla fine siamo i soli ad averla vissuta. Si può dire dunque che per noi è stata un'esperienza unica nel suo genere. La mia notte prima degli esami? Ho preso sonno alle 2, dopo aver guardato un film di Zalone». Tra i maturandi del Tommaseo c'era anche Tobia Barbini con, all'uscita, ancora i guanti in lattice addosso per via del computer utilizzato durante l'orale. «Ero molto teso, dice mi sono ritrovato a vivere una situazione anomala. Senza considerare che tra distanziamento e mascherine, capire cosa dicessero i professori non è stato semplice. Soprattutto nel caso delle materie linguistiche, non poter leggere il loro labiale è stato un po' penalizzante». Reduce da due giornate senza dormire e mangiare, Ionela Bologan, del Tommaseo, è stata accolta all'uscita da due amiche che non sono riuscite a contenere entusiasmo e distanziamento. Tanta l'emozione per una Maturità che la ragazza definisce «strana». E che non ha potuto trattenere neanche quando ha salutato i suoi insegnanti per l'ultima volta, a esame concluso. «Siamo stati avvantaggiati, sottolinea, riferendosi alla prova affrontata e per la quale ha scelto come argomento L'arte e l'artista perché altrimenti sarebbe stata più dura. Almeno in un giorno abbiamo concluso tutto. Certo, una giornata come questa non mi sarei mai aspettata di viverla».

«TEMPI STRETTI»

«I tempi sono molto stretti, non ti lasciano sforare. Quando mi hanno detto di tagliare l'ho fatto. Sono riuscita a dire le cose principali ma onestamente avrei voluto avere più tempo», racconta Flavia, una delle prime studentesse a svolgere l'orale al liceo classico Marco Polo. Sono 5 gli studenti che possono essere ascoltati al giorno al fine di garantire le distanze di sicurezza. Dentro la scuola infatti possono accedere due studenti per volta: quello sotto esame e il candidato successivo che attende in piedi in androne, mentre ad assistere all'orale può esserci solo un parente o un amico. Ogni professore è seduto su un banco distanziato dagli altri. I candidati, a differenza dei docenti, durante l'orale possono abbassare la mascherina e hanno a disposizione un computer con sopra una pellicola che poi viene subito cambiata.

STUDIO IN ISOLAMENTO

Un esame preparato in mesi di isolamento e attraverso la didattica online: «Siamo riusciti a proseguire con i programmi anche se i prof non hanno potuto fare tutto visto che le ore di lezione non erano più di quattro al giorno, anche perché poi davanti al computer l'attenzione cala», spiega la maturanda, dicendo che per lei la didattica a distanza si è rivelata abbastanza utile. La nota meno positiva sono state le verifiche scritte: «Si riesce a copiare e per questo avrei preferito le interrogazioni, anche per verificare la mia preparazione in vista dell'orale della maturità».

«MEGLIO RIMANDARE»

Molti sono però gli studenti che avrebbero preferito rimandare oppure non fare la maturità, in particolare quelli del liceo artistico dove la didattica consiste principalmente in progetti e laboratori: «Non si può considerare scuola quella che abbiamo fatto in questi ultimi mesi. È stato impossibile seguire bene le lezioni. Abbiamo avuto interrogazioni fino all'ultima settimana di scuola e ci sono rimasti 10 giorni per studiare un programma fatto bene per metà, mentre il resto abbiamo dovuto farlo da soli. Inoltre fino all'ultimo non c'è stata chiarezza su come si sarebbe svolto l'esame e sui collegamenti tra le materie da portare» dice Sara del liceo artistico, raccontando come molti ragazzi siano arrivati ad una tappa importante della vita sentendosi impreparati. Anche Federico pensava la maturità non si sarebbe dovuta svolgere: «Non l'avrei fatta, avrebbe avuto più senso guardare la media degli ultimi tre anni e confermare il voto». Lui è stato il primo della giornata a svolgere all'artistico l'esame, che però è iniziato in ritardo: «Ho cominciato dopo oltre mezzora di attesa perché due professori che hanno chiesto di svolgere l'esame da remoto avevano problemi di connessione, infatti il professore di storia dell'arte è stato sostituito all'ultimo da un collega. - e conclude - La maturità degli anni scorsi sarà stata anche più lunga ma almeno c'era la certezza su quello che bisognava fare».

