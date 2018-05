CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE STORIEPADOVA E se mancano padovani, ecco che la manodopera arriva dal Centro-Sud. Da Sardegna e Molise, per essere precisi, fino a Cittadella, Alta Padovana, in postazioni di fabbrica che nessuno, a Padova, è in grado di ricoprire. «In quattro aziende abbiamo selezionato giovani diplomati e specializzati di Sardegna e Molise per ricoprire il ruolo di manutentore», spiega Roberto Reffo, titolare dell'azienda di macchine per mangimi e biomasse La Meccanica di Cittadella. È lui uno degli ideatori del progetto in seno alla Delegazione...