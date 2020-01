Le storie di Pilotino, l'educazione stradale parte dai bimbi

SAN DONÀ

«Puntare sui piccoli per favorire la conoscenza della sicurezza strada». È quanto spiegato dalle autrici del libro Pilotino e le regole della strada, ossia l'agente di Polizia locale Silvia Greggio e le insegnanti Chiara Sgnaolin e Veronica Babbo che hanno scelto di regalare questo strumento ai piccoli utenti della strada. Il libro, prodotto con il contributo di Atvo e destinato alle scuole materne della zona, è stato presentato ieri mattina nella sede dell'azienda di trasporto a San Donà. Si tratta di un albo illustrato appositamente studiato per i bambini, per dare loro una formazione semplice e precisa su comportamenti da tenere in strada o sui mezzi pubblici, rappresenta un'opportunità educativa per conoscere le regole relative alla sicurezza stradale e insieme vivere al meglio la propria città. Nel dettaglio l'iniziativa punta a coinvolgere i piccoli attraverso il gioco, suggerendo semplici regole per i pedoni, le bici, come si sale in auto o nel pulmino, il comportamento da tenere, riconoscere i segnali stradali e stimolare un rapporto di fiducia verso la Polizia locale.

«Si tratta di lanciare dei messaggi chiari e in modo semplice spiegano le autrici - niente è lasciato al caso, i bambini devono poter interagire e compiere un'esperienza didattica: la storia è stata scritta in rima, poiché in questo modo aiuta ad apprendere in modo più facile, focalizzare e memorizzare termini e regole. Gioco e apprendimento, infatti, vanno di pari passo. Per le illustrazioni sono stati usati colori primari e secondari; la carta non è patinata, in modo che i bambini possano colorare alcune figure e ritagliarle. Alcuni colori e disegni sono stati ripetuti perché si possano riconoscere e quindi ricordare i concetti appena appresi facilmente e stimolare una maggiore autonomia. La lettura può essere condivisa con gli adulti, con la possibilità di leggerlo a casa assieme ai genitori». L'iniziativa mira, infatti, stabilire anche una sinergia tra Polizia locale, scuola e famiglia.

«In questa fase sono stati stampati 2mila libri coinvolgendo i Comuni dove Atvo sta già compiendo il trasporto scolastico spiega il direttore di Atvo Stefano Cerchier ma in futuro saranno diffusi in tutti i Comuni del Veneto orientale. Ai Comuni, infatti, chiediamo una collaborazione e un aiuto nella divulgazione, perché l'iniziativa abbia continuità». Erano presenti i referenti della Polizia locale e gli amministratori di tredici Comuni: San Donà, San Stino, Portogruaro, Ceggia, Noventa, Musile, Caorle, Fontanelle, Concordia, Eraclea, Fossalta di Portogruaro, Cavallino-Treporti, Jesolo. (ddb)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA