LE STATISTICHEPADOVA Corso Stati Uniti e via Venezia, poi via San Marco e via Facciolati. Sono queste, numeri alla mano, le strade più pericolose della città. Lo dicono i dati sugli incidenti rilevati dalla polizia locale di Padova nel 2017. Parliamo complessivamente di 1.311 sinistri, in media tra i tre e i quattro schianti ogni giorno. Il loro numero continua a calare (nel 2016 erano stati 1.439) e anche gli incidenti mortali seguono la stessa tendenza positiva (scendendo in un anno da 14 a 6). I dati della Squadra Infortunistica, però,...