Le spine del Movimento

IL CASO ROMA Ieri la polemica politica italiana si è arricchita. Al confronto sul destino dei 49 (quarantanove) migranti fermi su due navi si è aggiunto un franco scambio di idee su 7 (sette) autorizzazioni per la ricerca di petrolio o di gas con le trivelle.I numeri dovrebbero costituire la base che determina l'importanza delle polemiche. In Italia non è così perché tutto diventa simbolico.E così accade che buona parte della giornata politica di ieri è stata scandita dalla battaglia intorno a sette trivelle, alcune dell'americana...