LE SPIAGGE

Una app per prenotare la spiaggia, e dopo poche ore il 90 per cento dei posti va a ruba. A Bibione la spiaggia libera è già organizzata attraverso l'app scaricabile da tablet o cellulare digitando www.bibi1app.it. La webapp è stata presentata all'auditorium della delegazione comunale dal sindaco di San Michele-Bibione Pasqualino Codognotto e dal comandante della Polizia locale William Cremasco alla presenza delle associazioni di categoria bibionesi e di Alessandro Chionchio della Guardia costiera.

«Dei mille posti a disposizione, solo 114 sono rimasti liberi - spiega il comandante Cremasco - e con mercoledì arriveranno altri 800 posti liberi. Quella di questo fine settimana è una importante prova generale per provare il sistema, che sta funzionando. C'è stato solo un disservizio per il numero di un settore che non coincideva con la cartina, ma il problema è stato subito risolto». In campo anche la Protezione civile per informare i vacanzieri sui servizi.

Nella schermata della app compare la richiesta del nome e cognome del richiedente, l'indirizzo mail e la password. L'utente quindi si troverà indicate le zone dove ci sono gli spazi liberi all'interno delle spiagge organizzate (Pineda, Lido del Sole, Terme, Firmamento, Zenith, Lido dei Pini) e in tempo reale i riquadri rossi numerati che indicano i posti già occupati e i riquadri verdi che invece indicano quelli liberi. Automaticamente arriverà via mail la conferma della prenotazione effettuata. Le prenotazioni si potranno fare per lo stesso giorno o per il giorno dopo, comunque per un solo giorno. I dati del richiedente, ad uso dalla polizia locale, saranno trattati nel pieno rispetto della legge sulla privacy e non commercializzabili. A Bibione lo spazio è di 25 metri quadrati per picchetto, dove il turista potrà portare il proprio ombrellone. Saranno disponibili circa 8mila posti: ogni picchetto potrà ospitare al massimo quattro persone. Tutto è stato predisposto tenendo conto delle norme in tema sanitario come ha precisato il sindaco Codognotto: «Il picchetto avrà un numero che contrassegna la prenotazione e allo stesso tempo assolve quanto richiesto dalle norme Covid sulla tracciabilità delle persone nel caso ci fossero casi di sospetta positività. Abbiamo 50mila metri quadrati di spiaggia e intendiamo garantire la massima sicurezza».

«Stiamo lavorando con l'obiettivo di far star bene i turisti - ha precisato il comandante Cremasco - abbiamo previsto anche il coordinamento con le altre forze dell'ordine oltre all'importante supporto dei gruppi comunali di protezione civile». «Permetteremo a tutti di usufruire sì di una spiaggia libera quindi di un bene pubblico - spiega Chionchio della Guardia costiera - ma nel rispetto del distanziamento sociale». Piena soddisfazione per la scelta dell'amministrazione è stata evidenziata dai rappresentanti delle associazioni economiche di Bibione. Già in programma i controlli sull'arenile, proprio per evitare gli assembramenti li dove la spiaggia è libera. E ieri il litorale è andato a ruba, con un test che fondamentalmente è stato superato.

Marco Corazza

