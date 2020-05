LE SOLUZIONI

VENEZIA(mf) Non una sostituzione del servizio privato al servizio di trasporto pubblico locale, ma un coordinamento per cercare ove possibile un aiuto. La proposta del Comune di cui si era parlato martedì a proposito della situazione di Actv (in commissione si è parlato di 108 milioni di potenziale buco di incassi a fine anno) di coinvolgere taxi, gondole autobus, noleggi e quant'altro, ha destato da una parte perplessità e dall'altra curiosità. Soprattutto all'interno delle categorie del trasporto persone che operano a vario titolo.

L'assessore alla Mobilità, Renato Boraso cerca di spiegarlo.

«Serve un coordinamento per superare la situazione attuale della mobilità, con pochi mezzi e capienza limitata per evitare il rischio di contagio - dice Boraso - Il sindaco ha chiesto che nei prossimi giorni si riunisca un tavolo di coordinamento tra la parte pubblica e tutti gli operatori di terra e di acqua che si occupano di mobilità, per capire cosa ognuno può fare per superare i prossimi mesi. La filosofia è semplice: ognuno sa cosa può fare e cosa non può fare e bisogna trovare tutte le collaborazioni possibili che possano incidere sul trasporto delle persone. Se integriamo - prosegue - il pubblico con il privato diamo un servizio ai cittadini. Abbiamo un sacco di pullman privati, un sacco di taxi e noleggi che non stanno lavorando. Bisogna parlarsi, anche perché oltre alla fase 2 incorso bisogna parlare anche della fase 3» .

Il Comune farebbe un po' da mediatore. «Non metterà risorse proprie - conclude - ma ognuno farà quello che può e che si sente per poter lavorare e raggiungere un equilibrio economico accettabile. Parlarsi per capire quale possa essere un prezzo per servizio che permetta di uscire dai costi».

Boraso, infine, chiama a raccolta tutti quelli che segnalano disagi postando foto sui social: «Invece di fare foto - dice - chiamino lo 041041 e in pochissimo tempo mettiamo in piedi una corsa bis».

Dopo le perplessità avanzate dalla Filt Cgil, anche il Partito Democratico esprime forte preoccupazione per la volontà di aprire la strada alla collaborazione con i privati.

«Se da un lato - affermano i vertici locali del partito - è necessario fare squadra con tutti i soggetti coinvolti, dall'altro serve ribadire con forza che il trasporto pubblico locale è e deve rimanere pubblico. Prima di tutto devono richiamare in servizio i lavoratori e usare tutti i mezzi a disposizione per affrontare l'emergenza con il massimo delle garanzie di sicurezza possibili».

