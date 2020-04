IL QUADRO

UDINE Le società e associazioni sportive dilettantistiche «rischiano di sparire a causa dell'emergenza Covid-19. Siano perciò sostenute subito dal Governo. Si tratta di un aspetto fondamentale per il Friuli Venezia Giulia, una delle regioni dove si pratica più sport a livello italiano». Lo ha detto ieri l'assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, predisponendo il documento che le Regioni hanno inviato all'Esecutivo nazionale in vista dei nuovi provvedimenti legislativi in favore di famiglie, lavoratori e imprese. «Il Governo ha proseguito Gibelli deve inoltre approvare una serie di misure per dare respiro alle realtà che gestiscono gli impianti sportivi attualmente rimasti chiusi. Occorre poi pensare alle manutenzioni e alla realizzazione di nuove strutture». Da Gibelli non solo richieste, ma proposte puntuali, in particolare per il reperimento delle risorse. «Sarebbe importante utilizzare i fondi comunitari per immettere liquidità, prevedendo lo snellimento delle attuali procedure». Fra le ipotesi di lavoro, anche «l'assegnazione alle Regioni di quote ulteriori del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 nella disponibilità dei Ministeri oppure quella di attivare, da subito, il Fondo di sviluppo 2021-2027 per gli impianti sportivi».

Le conseguenze di una tragedia intervengono positivamente su quelle originate da un'altra emergenza. È ciò che è balzato all'evidenza all'annuncio da parte del presidente del vice presidente della Regione che da oggi potranno partire 674 cantieri avviati nel 2019 per il ripristino dei danni causati dall'uragano Vaia. «Grazie all'ottima collaborazione tra Regione e Prefetti», hanno detto i vertici regionali, «riaprono le aziende che vi lavorano, anche quelle in sub appalto e i fornitori». L'operazione sbloccherà 118 milioni, «dando così una sferzata al sistema economico del Friuli Venezia Giulia, che ha l'assoluta necessità di ripartire, dopo il periodo di blocco delle attività imposto dalle misure di contenimento del Coronavirus». La Regione ha inviato una comunicazione a tutti i soggetti attuatori degli interventi e ai soggetti ausiliari, con la quale viene confermato che le aziende operanti nei cantieri collegati all'emergenza Vaia e dotate dei codici Ateco indicati nell'allegato 3 al Dpcm del 10 aprile possono chiedere direttamente alla Prefettura l'estensione dell'autorizzazione alla ripresa delle attività, mentre per quelle non in possesso di tale codice saranno gli stessi soggetti attuatori e ausiliari a richiedere l'autorizzazione ai prefetti. Ovviamente, le imprese dovranno attenersi, nella realizzazione dei lavori, al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili. I lavori riguardano 18 soggetti attuatori, tra cui Fvg Strade, consorzi di bonifica e società di gestione dei servizi pubblici, che devono realizzare 273 interventi del valore di oltre 37 milioni e 68 soggetti ausiliari, in prevalenza Comuni e direzioni regionali, che stanno realizzando 401 interventi per 116 milioni e 466mila euro. Sono operazioni che complessivamente coinvolgono 2mila unità tra imprese e professionisti. La Regione ieri è intervenuta anche sul fronte turistico, fornendo a tutti gli operatori le Linee guida per la gestione della relazione con il cliente sul tema delle caparre. L'obiettivo è «di mantenere le relazioni già avviate con i turisti e salvaguardare almeno parte della domanda, in assenza di una definizione chiara da parte di Roma sui tempi e sui modi della ripartenza del settore», ha detto l'assessore regionale al Turismo, Sergio Bini.

