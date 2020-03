LE SITUAZIONI

TREVISO Niente consegna di mascherine ieri da parte della Provincia. Stefano Marcon ha inviato una nota ai Comuni: sospeso il ritiro per un giorno a causa di problemi di numeri e confezionamento. I volontari della zona 4 di Treviso, deputati alla distribuzione, hanno avuto necessità dell'intera giornata per il riconteggio di tutto il materiale. «Abbiamo avvertito la Regione che il packaging non è omogeneo ma questo penso sia più che normale. È un inconveniente da emergenza. Solo che qualche handicap di percorso ci ha rallentato, quindi ho preferito avvertire i diversi Comuni che era inutile venire e magari non recuperare le mascherine. Ieri sono state contate e sistemate, e oggi possiamo riprendere con la consegna». In sostanza i volontari al Sant'Artemio hanno ripartito le quote avvertendo la Regione degli ammanchi rispetto alle stime.

LA POLEMICA

«La sensazione è quella di avere carta igienica addosso. Le impressioni sulla mascherina made in Veneto del vicesindaco di Pieve di Soligo, Luisa Cigagna, non sono passate inosservate alla minoranza della Lega. Il commento del vicesindaco, affidato a Facebook, ha scatenato la reazione della consigliera comunale Valentina Dorigo e del resto del gruppo. «È sconfortante e avvilente leggere sui social che persino chi ha un ruolo istituzionale di primo piano, di fronte a una tragedia come quella del coronavirus, si presti all'infantile gioco della polemica. Il vicesindaco insulta quando dovrebbe ringraziare chi, in Veneto, sta aiutando i nostri cittadini» afferma il gruppo consigliare della Lega. Lunedì pomeriggio anche a Pieve di Soligo è partita la consegna porta a porta, con i volontari della protezione civile, delle prime mille mascherine fornite dalla Regione. «Le mascherine sono introvabili in tutto il mondo e in Veneto abbiamo avuto la fortuna di avere imprenditori come Fabio Franceschi che ha avuto il coraggio di smantellare una linea produttiva, dove fino a ieri si stampavano libri, per produrle. Un'operazione da centinaia di migliaia di euro e che alle casse pubbliche è costata zero. Pieve di Soligo non può essere rappresentata da certe farneticanti affermazioni, Cigagna abbia la decenza di scusarsi pubblicamente»

LO SCONTRO

Lite tra sindaco e opposizione anche a Spresiano. Lino Masetto, vicino all'area dell'ex sindaco Riccardo Missiato, attacca a testa bassa Marco Della Pietra. «Va a consegnarle casa per casa: così si fa direttamente campagna elettorale punge la distribuzione dovrebbe invece essere fatta dalla Protezione civile». Non è finita qui. «Il Comune, poi sta pensando di investire qualcosa come un milione di euro per realizzare dei nuovi centri nelle frazioni aggiunge Masetto in questo periodo, invece, quei soldi andrebbero spesi per comperare dispositivi di protezione individuale, dalle mascherine al gel, per gli abitanti di Spresiano. Bisogna pensare prima all'emergenza sanitaria». Il primo cittadino, però, non ci sta. Fino a questo momento non è andato a distribuire le mascherine di persona. Ma annuncia che non avrebbe alcun problema a farlo. «Il sindaco è il riferimento della Protezione civile - chiarisce - detto questo, io, il mio vice e la Polizia locale siamo di supporto, pronti a intervenire in caso di necessità. Attaccare per far campagna elettorale in un momento del genere è vomitevole. Un comportamento tipico degli uomini ignobili e meschini».

