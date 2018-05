CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE SIMULAZIONIROMA Nel piano per l'abolizione della legge Fornero, uno dei punti del contratto su cui è avviata la trattativa tra Movimento Cinque Stelle e Lega, potrebbe essere recepita una sorta di clausola di salvaguardia. L'impegno a non impegnare risorse per più di 5 miliari di euro l'anno. «Non abbiamo intenzione di far sballare i conti pubblici», spiega al Messaggero, Alberto Brambilla, ex sottosegretario al lavoro, animatore di Itinerari previdenziale ed estensore per la Lega della proposta di superamento della Fornero.I...