LE SENTINELLE

BELLUNO Si sono fatti ore ed ore sugli sci salendo con le pelli di foca per soccorrere persone rimaste isolate. Sono ogni giorno in prima linea per monitorare i siti valanghivi del post Vaia. Da loro, dai volontari del Soccorso alpino, arriva l'appello. Un invito che, pronunciato da chi rischia la propria vita per salvare quella degli altri, non può che diventare per tutti noi un dogma: «Non muovetevi».

IN PRIMA LINEA

Anche ieri i volontari del Cnsas, diretti dal delegato della zona Dolomiti Bellunesi, Alex Barattin, sui loro sci sono andati prima nella zona di Danta, dove c'era il cavo elettrico e la strada chiusa. Poi a Venas per monitoraggio del sito della frana. Presenti poi sui siti valanghivo dove vengono fatte verifiche in tempo reale: e anche lì ovviamente «accediamo solo con pelli in area sicura, dove possiamo far da sentinella», spiega Barattin. Nei giorni scorsi erano partiti da Colle Santa Lucia ad Andraz per andare a recuperare un uomo in baita isolato al Passo Giau: l'unica via sicura era quella una traversata di 3 ore sugli sci. O meglio 2 ore per salire, e poi un'ora e mezza per rientrare con l'uomo soccorso a cui avevano dato le ciaspe, oltre alla di sicurezza Artva.

SITI VALANGHIVI

Il soccorso alpino è in prima linea anche nel monitoraggio costante dei 13 siti valanghivi post Vaia, zone dove il bosco è sparito e che vanno tenute sotto occhio. «Ci sono 3 persone che vanno a fare rilievi tutti i giorni - spiega il delegato Cnsas, Alex Barattin - e i dati vengono trasferiti ai sindaci delle aree a rischio. Inoltre questi punti di osservazione vengono utilizzati per fare valutazioni delle aree valanghive e del rischio, in base all'altezza della neve e a tutti i parametri che vengono trasmessi a Arpav. Così le cartine si colorano di giallo arancione o rosso in base alla soglia registrata». I siti post Vaia sono a Borca, Cibiana Colle (verso tutti i versanti), Gosaldo (Forcella Aurine e Sarasin), Rivamonte, Valle di Cadore, Zoppè, Rocca Pietore (Laste, Bosco Verde), Livinallongo (Andraz, Cernadoi, Pieve( Costalta a San Pietro. Poi ci sono i carabinieri sciatori che hanno altre zone ad Alleghe, Calalzo, Canale, Agordo, Cencenighe. «Oggi - spiegava ieri Barattin - dovevamo fare una rotazione con l'elicottero per vedere lo stato dei pendii, ma vista la scarsa visibilità sarà forse per domani mattina. Abbiamo comunque fatto un passaggio con i droni martedì e siamo riusciti a vedere due aree, una a Rocca e una Livinallongo, arrivando fino a 2mila metri». «Il monitoraggio dei valanghivi post Vaia - prosegue - viene fatto ogni volta dopo il maltempo o la nevicata. Poi c'è il monitoraggio dei campi neve sparsi nella provincia sempre fatto da noi, carabinieri e Arpav che riceve i dati della stratificazione della neve per fare il bollettino meteo. Si tratta di postazioni dove gli operatori operano in sicurezza: a quote leggermente più basse, poi tramite calcoli si stabilisce la situazione nelle aree più alte».

L'APPELLO

Anche Alex Barattin in questi giorni è collegato continuamente con la sala operativa del centro coordinamento soccorsi o con la Regione: dal suo ufficio delegazione tecnico centrale operativa garantisce sempre la presenza d un operatore Cnsas h24. Ha ben chiare quali siano le ferite del territorio. Da qui ieri l'appello a non muoversi. «La gente non ha capito bene il rischio - dice il delegato Cnsas - che c'è in questo momento: è altissimo per le valanghe ai gradi 4 o 5. Dico solo: se ti do un revolver con 6 colpi e ti dico che il rischio è il 50%, perché è caricata con 3 colpi, qualcuno si sparerebbe? In questi giorni la situazione è questa sulle vette. E il problema della neve è che non guarda in faccia se sei esperto o no». Ieri il soccorso alpino con una nota ha ribadito in particolare agli inesperti che si avventurano spesso impreparati. (D.F.)

