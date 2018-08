LE SENTENZE VENEZIA Sono cinque le persone già condannate, in sede penale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE SENTENZEVENEZIA Sono cinque le persone già condannate, in sede penale per la morte del criminologo tedesco Joachin Vogel, schiacciato da un vaporetto mentre stava facendo un giro in gondola in Canal Grande, assieme moglie e figli, il 17 agosto del 2013.Nella prima tranche del processo, celebrata con rito abbreviato, sono state inflitte pene (confermate in appello) comprese tra 7 e 14 mesi di reclusione, per il reato di omicidio colposo, ai comandanti dei tre mezzi Actv coinvolti nelle manovre incriminate sotto il ponte di Rialto (Riccardo...