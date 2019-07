Le segnalazioni e gli allarmi dei Diportisti laguna veneta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA È la spiaggia di chi va in barca, un approdo frequentatissimo specialmente in estate. Per questo ieri la notizia della tragedia in Bacan ha fatto subito il giro dei social. Le prime segnalazioni sono giunte sulla pagina Facebook Diportisti laguna veneta, una community frequentatissima, con circa 13.800 iscritti. Le testimonianze, alcune anche in presa diretta, hanno colto subito la drammaticità dell'incidente. Molti hanno visto l'acqua sporcarsi di sangue e poi l'arrivo dei soccorsi, la disperazione dei presenti. A coordinare i...