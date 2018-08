Le scuse di Fico a nome dello Stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Per una volta c'è stata un'inversione di ruoli. Venerdì il vicepremier e leader del M5S Luigi Di Maio ha detto che «non poteva biasimare le famiglie che rifiutavano i funerali di Stato». Ieri Roberto Fico, presidente della Camera, appena arrivato a Genova, è andato in direzione opposta e contraria rispetto al collega di partito e ha chiesto «scusa a nome dello Stato per quello che può non aver fatto negli ultimi anni. Le scuse sono sempre una parola importante». E così, forse per la prima volta in questa legislatura, per il...