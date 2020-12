LE SCUOLE

VENEZIA Istituto tecnico Sarpi-Algarotti: tutto è pronto per il 7 gennaio, data indicata dal Governo per la riapertura della didattica in presenza, ma rimane l'incognita dei trasporti. La maggior parte degli studenti e del personale docente e non docente dell'Istituto, infatti, viene dalla terraferma ma anche da isole come Murano, Burano e Pellestrina ed è quindi legato al trasporto pubblico il cui servizio è stato recentemente ridotto. «Oltre al Dpcm definitivo indicante le percentuali degli studenti che saranno ammessi in presenza, stiamo aspettando le linee guida regionali sui trasporti spiega la dirigente scolastica Concetta Franco il problema dei trasporti c'era anche a settembre ed ora con varie corse ridotte potrebbe rappresentare un ostacolo». Intanto il piano per il rientro è già quasi definito e prevede, sempre nel rispetto delle percentuali indicate dal decreto, di agevolare la presenza degli studenti di quinta in vista dell'esame di Stato di giugno. «A settembre avevamo cercato di concentrare le lezioni in aula per le classi prime e seconde, visto anche che queste ultime avevano sacrificato parte del loro primo anno di superiori durante il lockdown. Da gennaio invece faremo il contrario, cercando di dare una possibilità in più agli studenti dell'ultimo anno».

In questo ultimo mese al Sarpi e all'Algarotti, come in molti altri istituti superiori veneziani, la didattica a distanza non ha interessato la totalità degli studenti. Si è trattato della cosiddetta didattica digitale integrata che prevede che in alcuni casi ci sia presenza. Hanno continuato a frequentare in presenza studenti con certificazione di disabilità, studenti provenienti da aree sprovviste di adeguata connessione internet e altri in situazioni di difficoltà oggettiva. Nessun problema di connessione invece nelle varie sedi dell'istituto che già a giugno si era attrezzato per le lezioni online in videoconferenza. Da più di un mese infatti, ogni giorno gli studenti si connettono con i loro professori dalle 8 alle 14 (con 15 minuti di pausa ogni ora) utilizzando i loro dispositivi digitali o quelli forniti in comodato d'uso dalla scuola, circa 80 per un totale di 1.700 studenti, mentre in questi giorni si stanno organizzando i laboratori d'informatica in presenza, sempre con accesso contingentato come previsto dalle norme di sicurezza.

