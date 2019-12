CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE SCUOLEVENEZIA I 31 bimbi della scuola d'infanzia Santa Teresa di Dorsoduro, inagibile in seguito all'acqua alta eccezionale del 12 novembre scorso, concluderanno l'anno scolastico all'interno della scuola per l'infanzia Diego Valeri, sempre a Dorsoduro.La soluzione è stata individuata dall'amministrazione comunale in condivisione con i rappresentanti dei genitori che ieri mattina hanno incontrato a Ca' Farsetti l'assessore ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto e l'assessore alle politiche educative Paolo Romor. I bimbi della Santa...