LE SCUOLE

Nel Veneto orientale la chiusura delle scuole, a partire dalle seconde medie in su, ha enfatizzato una preoccupazione che già da qualche giorno albergava anche tra i genitori dei bambini che frequentano le scuole primarie e dell'infanzia. Il picco dei contagi registrato in questi ultimi due giorni, soprattutto a Portogruaro, ha indotto il sindaco Florio Favero a convocare ieri una riunione urgente con tutti i sindaci della Conferenza del Veneto orientale e i responsabili del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 per avere un quadro della situazione dei contagi e per capire, alla luce dell'annunciata ordinanza regionale, come coordinare eventuali altre azioni volte al contenimento del virus. Una riunione durata oltre due ore e a cui hanno partecipato tutti i primi cittadini, nonostante la situazione nel Sandonatese sia effettivamente più tranquilla di quella che si registra nel Portogruarese, dove a ieri c'erano complessivamente 45 classi in quarantena. «Abbiamo deciso di non fare provvedimenti uniformi perché la situazione nei vari Comuni ha detto Favero è piuttosto variegata. Ad esempio a Pramaggiore non ci sono casi di contagio nelle scuole e una chiusura delle primarie e dell'infanzia non sarebbe compresa. A Portogruaro invece i contagi sono aumentati. Da qui la decisione di procedere con chiusure mirate dei vari plessi più interessati alla diffusione del virus. Sarà il Dipartimento di prevenzione a fornici di giorni in giorno i dati sui nuovi positivi: la valutazione verrà quindi fatta istituto per istituto. Tra tre giorni, o prima se sarà necessario, la Conferenza dei sindaci si riunirà per fare un nuovo monitoraggio della situazione».

CHI CHIUDE?

Ad oggi non si conoscono i plessi destinati alla chiusura. A rischiare la serrata a Portogruaro ci sono soprattutto le scuole dell'Istituto Pascoli. La diffusione dei contagi ha spinto un gruppo di genitori anche ad avviare una petizione, indirizzata al sindaco e al presidente Zaia, per chiederne la chiusura.«Al momento in cui scriviamo nell'Istituto Comprensivo Pascoli dicono i promotori - risultano in quarantena 14 classi: non ci sembra una situazione ulteriormente sostenibile e chiediamo che i nostri figli siano tutelati con la chiusura e il passaggio alla didattica a distanza, fino al miglioramento di questo quadro. Finora i bambini sono stati poco toccati dalla pandemia ma ora non è più così. Ci sembra che sia giunto il momento di mettere la loro salute davanti alle tante esigenze». Oltre alle Pascoli, il sindaco potrebbe decidere anche di chiudere qualche plesso del Comprensivo Bertolini. Anche domenica il Comune di Portogruaro ha fatto registrare un balzo di 32 nuovi positivi, portando a 227 i positivi totali nel territorio, contro i 167 di San Donà di Piave.

Teresa Infanti

