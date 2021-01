LA CULTURA

VENEZIA In questo periodo di pandemia tutte le Scuole Grandi di Venezia stanno soffrendo. Si tratta di istituzioni cittadine secolari, sodalizi di devozione, sorte nel medioevo accanto a quelle delle arti e di carità. Il loro contesto è equiparato a quello dei musei privati, perciò non ricevono contributi pubblici e devono sopravvivere con le quote dei confratelli, con le elargizioni delle associazioni private, con le visite e le attività culturali promosse od ospitate. «Siamo a zero euro in cassa, abbiamo un mutuo ed i costi fissi corrono; se non troviamo un sostegno dobbiamo alzare bandiera bianca». Franco Campiutti, Guardian Grande della Scuola Grande dei Carmini lancia questo accorato appello, sperando che qualche ente lo raccolga. Tutto è collegato al blocco dell'attività museale, che offriva ai Carmini un'entrata economica da parte di chi veniva a vedere le opere del Tiepolo, oltre a gustare, a piano terra, l'importante ciclo dei monocromi di Nicolò e Giovanni Bambini, unico esemplare di opera integra realizzata nella sede dove è stata sempre allocata.

«Dallo scorso marzo la Scuola è chiusa - spiega Campiutti - abbiamo perso le visite, i convegni, le conferenze, i concerti, persino i finti matrimoni così cari agli americani. Insomma tutte le attività che sostenevano il bilancio. Abbiamo restaurato in proprio il Ciclo monocromo dei Bambini, e due anni fa abbiamo voluto ripristinare la controfacciata, ovvero la parte terminale del Ciclo. Ci siamo esposti con 24mila euro ed ora l'opera è ferma nel laboratorio di restauro della Curia, perché non ci sono soldi per pagare la restauratrice. Poi, nel 2018, abbiamo interessato una ditta perché fossero tolte le erbacce dal cornicione sopra l'ingresso. L'operatore che è salito è impallidito: la colonna portante era appoggiata solo sul basamento e poteva crollare a terra da un momento all'altro. Immediatamente abbiamo provveduto a mettere tutto in sicurezza e gli impegni di aiuto sono stati tanti, provenienti da ovunque, fatto sta che nel tempo sono rimaste solo vuote promesse. Ancora una volta la Scuola ha deciso di provvedere in proprio al restauro, tanto da stipulare un mutuo di 50mila euro con un istituto bancario. Ora il mutuo è congelato, ma prima o poi andrà pagato, con i pattuiti mille euro al mese, ai quali vanno aggiunti i costi fissi delle utenze come luce, acqua e gas, che corrono e non aspettano i visitatori amanti dell'arte. Abbiano assoluto bisogno di uno sponsor - conclude Campiutti - un sostegno da parte di associazioni, enti parastatali o da privati. Ci servono almeno 20mila euro».

Alla preoccupazione del Guardian Grande dei Carmini si aggiunge l'apprensione dei colleghi che guidano le Scuole Grandi della città. «C'è stato un lieve recupero fra le due ondate della pandemia, quando in estate abbiamo riaperto - riferisce Franco Posocco, Guardian della Scuola Grande di San Rocco - Il museo è chiuso e siamo in ginocchio come le altre Scuole. Fino ad ora siamo sopravvissuti, ma speriamo nella buona sorte, perché il Tintoretto è sempre molto studiato ed ammirato».

Roberta Di Mambro, Guardian della Scuola Grande di San Teodoro: «Siamo purtroppo chiusi dal 26 febbraio e non ce la sentiamo di pretendere l'affitto pattuito con Musica&musica, l'associazione che si esibisce in concerti nella Scuola. Avevamo una programmazione fitta di mostre e siamo riusciti solo a realizzare due esposizioni. In più è piovuto all'interno e fra questi costi e le spese fisse, siamo sotto di 70mila euro. Temo per i prossimi mesi e per il bilancio finale».

San Giovanni Evangelista è la più antica Scuola Grande, sorta nel 1261. «Siamo riusciti a sopravvivere grazie ai convegni internazionali - conclude il Guardian, Franco Bosello - Ora il personale è in cassa integrazione e ci mancano le entrate ordinarie. Siamo disastrati e chiusi, ma non inattivi. Prima della pandemia avevamo dato il via al restauro dello scalone monumentale di Mauro Codussi. Una questione da quasi un milione di euro. Ci è venuto incontro Venetian Haritage. Poi l'acqua alta eccezionale ha causato danni per 150mila euro. Abbiamo recuperato contributi da Fondazione Venezia, Banca d'Italia, Save Venice e dai Lions. Insomma, approfittiamo di questo periodo per diventare un cantiere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

