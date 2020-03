LE SCORTE

BELLUNO Un altro carico di mascherine ha raggiunto ieri il Bellunese. Sono in tutto 41.800 i dpi firmati dalla Regione Veneto e consegnati finora in provincia. Ma non è finita qui, il flusso sarà continuo e nuovi arrivi sono previsti già per la giornata di oggi. Nel frattempo ci si continua a interrogare sulle modalità di distribuzione che, se sono già state risolte per i comuni più piccoli del territorio, restano un mistero per il capoluogo e altri centri.

IL CARICO

Sono 17.600 i dispositivi consegnati ieri a Belluno, andati ad aggiungersi ai 24.200 pezzi di sabato, tutti già stoccati ai magazzini provinciali della Cal di Limana. Il carico era partito alle 10 di ieri dal centro di stoccaggio della Protezione civile di Padova. 400mila mascherine protettive non ospedaliere, in aggiunta alla 570mila inviate sabato. Oggi ne verranno consegnate, in regione, altre 230mila. In particolare, le consegne di ieri hanno portato a Padova 75.200 pezzi, a Rovigo 19.700, a Treviso 71.800, a Venezia 69.500, a Verona 73.800 e a Vicenza 70.400. Con i dpi alle squadre di Protezione civile sono giunte anche le linee guida da seguire per la distribuzione che inizia oggi.

LA DISTRIBUZIONE

Spetta ai Comuni far avere i dispositivi ai cittadini, a tutti i nuclei familiari, individuando le modalità di consegna, si legge nelle indicazioni di Venezia. Quanto allo smistamento e composizione dei pacchetti, «l'operazione verrà eseguita con mascherina chirurgica e guanti monouso avendo cura di non creare assembramenti di persone. Per la predisposizione dei pacchetti da distribuire, possono essere utilizzati sacchetti trasparenti tipo freezer o per alimenti o simili». Sempre secondo le linee guida regionali, sta ai sindaci individuare il modo migliore di distribuire il tutto, dando priorità alle fasce deboli della popolazione, a chi ha patologie particolari, ai nuclei con soggetti affetti da disabilità. Si dovrà tener conto anche della composizione del nucleo familiare ed evitare ogni forma di assembramento nella consegna. «In linea generale si legge nella guida - si dovrà tenere lo stesso comportamento seguito per la consegna a domicilio della spesa o dei medicinali, lasciando quindi sulla soglia quanto dovuto e suonando il campanello, verificare che venga ritirato il pacchetto. In caso di mancata risposta il pacchetto viene ritirato e riportato nella sede comunale. È obbligatorio, per gli addetti alla consegna, l'utilizzo di mascherina chirurgica e guanti monouso, con possibilità di ricambio durante il turno, e adeguata dotazione di soluzione alcolica per disinfettare le mani». Belluno non sa ancora come fare. Fino a sabato Protezione civile e sindaco stavano valutando diverse possibilità, con l'intenzione di coinvolgere più enti e realtà possibili nella distribuzione così da dividere la città in più punti di erogazione, ma ieri ancora una soluzione precisa non era stata individuata.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA