LE SANZIONIVENEZIA Veritas schiera gli ispettori ambientali ed è intenzionata a metterne in campo ancora di più. E' la linea dura delle multe per chi non rispetta le regole. Entro la fine del mese, sette nuovi apprendisti ispettori saranno affiancati agli 11 già in servizio, per poi diventare autonomi. Le loro ispezioni tra i sacchetti dei rifiuti servono a sanzionare chi non conferisce correttamente la differenziata, chi abbandona le scoasse e chi paga la Tari irregolarmente: ad esempio, il caso delle locazioni turistiche abusive. Oltre ad...