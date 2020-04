LE SANZIONI

VENEZIA Oltre 4 mila sanzioni: 4.028 per la precisione. E il veneziano si trova ancora una volta in vetta alla classifica regionale di multe ai trasgressori delle prescrizioni anti-contagio da Covid-19.

Stando ai dati del ministero dell'Interno che prendono in considerazione il periodo tra il 10 marzo e il 21 aprile, infatti, l'area metropolitana lagunare è quella che in Veneto ha fatto registrare il più alto numero di persone colpite da sanzioni per non aver rispettato le norme imposte dai vari Dpcm che si sono dati il cambio dall'11 marzo in poi.

PIÙ DI TUTTI

Sono state 80.042 le persone controllate tra la città e la provincia in sei settimane. Di queste, 2.848 si sono viste mettere in mano sanzioni amministrative (da 400 a 3.00 euro) come previsto dalla legge dopo il decreto del presidente del Consiglio che il 25 marzo aveva depenalizzato la violazione. In 1.180 invece sono stati colti a violare le prescrizioni prima della fatidica data del 25 marzo, quando ancora il farsi trovare fuori dalla propria abitazioni era considerato un reato penale. Per tutti loro è scattata una denuncia alla procura di Venezia per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, inottemperanza dei provvedimenti dell'autorità. Ed è così che la somma arriva a sfondare il muro delle 4 mila sanzioni. Più di tutti, in Veneto. Verona si ferma a 3.831, Treviso a 3.554, Padova a 3.480. Lontanissime Vicenza (1.972), Belluno (1.123) e Rovigo (1.310).

Tra i dati che più attirano l'attenzione, le 19 denunce in procura nei confronti di altrettante persone che in isolamento - perché positive o entrate in contatto con un positivo - sono state pizzicate a girare per strada. Per loro la posizione si fa più seria in quanto rischiano un'incriminazione penale per epidemia colposa. Ci sono poi altre 46 persone denunciate perché, fermate dalle forze di polizia si sono inventate scuse e hanno fornito false generalità durante l'autocertificazione.

IL COMMERCIO

Controlli sono stati fatti anche in 114.450 esercizi commerciali, di cui 66 sono state sanzionate. Il numero comprende i 40 titolari di attività multati dopo la depenalizzazione dell'inosservanza al Dpcm e i 26 titolari denunciati prima che ci fosse la decisione di convertire con sanzioni pecuniarie il mancato rispetto delle misure anti-contagio disposte dal Governo per prevenire il rischio della diffusione del coronavirus.

Per quattro attività è stata decisa la chiusura provvisoria mentre per altri otto è stata decisa invece la chiusura dell'attività.

IL PAGAMENTO

L'importo per le sanzioni amministrative sarà decisamente salato: andrà dai 400 ai 3mila euro a seconda dei casi. Quando si dovrà pagare?

Non subito, almeno: il Governo infatti ha stabilito una proroga su tutti i verbali dal 22 febbraio al 15 maggio (quindi, anche quelli per violazione delle norme anti contagio). In più, da quella data, verranno prorogati i termini per il pagamento in misura ridotta: lo sconto del 30 per cento sulla sanzione, infatti, non sarà entro i 5 giorni dalla notifica, come solitamente avviene, ma entro 30 giorni.

Probabile, quindi, che le istituzioni comincino a riscuotere dai primi di giugno quanto dovuto dai trasgressori.

Nicola Munaro

Davide Tamiello

