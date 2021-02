L'APPELLO

MIRANO Parte da Mirano la battaglia per dar voce alle sale da bowling in tutta Italia. I titolari dell'Iguazù, storico e noto centro bowling di via Cavin di Sala, sono ai vertici della neonata Anbi, Associazione Nazionale Bowling e Intrattenimento, costituita da un gruppo di imprenditori del settore. L'associazione è nata nei giorni scorsi con presidente Marco Raganini, ma in regia siedono anche i fratelli Nicola e Leopoldo Narduzzi, responsabili dell'Iguazù da oltre 30 anni e che negli ultimi mesi hanno più volte alzato la voce sulle chiusure imposte dai decreti, facendo valere una nuova mission delle sale da gioco anche in ottica sociale e culturale.

«Molto del nostro lavoro dicono i Narduzzi - è orientato a rispondere alla voglia di divertimento, ma anche di categorie, diversamente abili, giocatori e studenti. Siamo luoghi importanti nel difficile compito della socializzazione e del sano divertimento e di questo ne siamo ben consapevoli». Tra le attività meno note, c'è anche quella verso le scuole: nel 2019 sono stati oltre mille gli studenti che hanno partecipato al Progetto bowling e scuola, promosso per le scuole dell'entroterra veneziano. Dopo oltre 60 anni di attività di bowling in Italia, gli imprenditori del settore alzano ora la voce.

«Stiamo muovendo i primi passi continuano i titolari dell'Iguazù - ma non è facile vista la situazione emergenziale. Gli impianti di bowling sono in grave sofferenza, il nostro comparto non è mai stato indicato nei vari Dpcm, considerato il più delle volte come sale giochi quando la nostra identità è ben diversa. Dal lockdown di febbraio ci è stato concesso di riaprire parzialmente nel nostro peggior periodo lavorativo, a luglio. E lo abbiamo fatto sostenendo un sacco di spese per mettere i nostri locali in sicurezza: poi a ottobre ci hanno chiuso di nuovo e messo in ulteriore difficoltà. Oggi siamo davvero in grande sofferenza: molti dei nostri associati impossibilitati a sostenere la situazione stanno meditando lo smantellamento delle loro attività».

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA