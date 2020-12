(Cdm) «Nella nostra Azienda non sappiamo chi si vaccina domani (oggi ndr). Nessuna informazione ufficiale è circolata. Da varie realtà in prima linea hanno chiesto informazioni a noi, visto che nessuno sa nulla», diceva ieri sera Massimo Vidotto, segretario Rsu dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, non senza polemica. «Chi si vaccina domani (oggi ndr) risponde a criteri definiti dal commissario Arcuri», la risposta dell'assessore Riccardo Riccardi ai rilievi sollevati dalla base. Base che pare non abbia gradito la scelta di partire «dalla classe dirigente, dai quadri e dai coordinatori», come «a noi sembra risultare informalmente», diceva sempre Vidotto, e non per dire «dagli infermieri in prima linea». Ma al di là delle polemiche su chi per primo si sottoporrà al debutto (molto simbolico e molto mediatico), oggi resta comunque grande l'attesa per un primo passo che vedrà schierati tutti i vertici della Regione, a partire dal presidente Massimiliano Fedriga e dal suo vice Riccardi.

Dopo il lungo percorso, in volo e poi via terra verso il Nordest, le prime dosi di vaccino destinate al Fvg dopo una prima tappa al centro di stoccaggio temporaneo di Rivolto arriveranno alla sede della Protezione civile di Palmanova, dove saranno somministrate le prime 265 dosi. Entro fine anno dovrebbero arrivarne altre 10mila. A quel punto la campagna toccherà gli ospedali (fra cui Udine e Tolmezzo) e le case di riposo.

