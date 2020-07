LE REAZIONI

UDINE Se la Cisl giudica l'apertura del direttore generale dell'AsuFc Braganti «un ottimo segnale» dopo la protesta sindacale e la Cgil aspetta la conferenza di domani per esprimersi, nelle Rsu Massimo Vidotto parla di «una risposta di facciata, ma su diversi punti prendono tempo». E cita, per esempio, i dati sugli infortuni da covid,. Quanto all'incentivo covid, «i colleghi sono avviliti, le altre Regioni hanno chiuso la partita da due mesi. L'assessore Riccardi dice che sono i sindacati che non rispondono, ma la direzione aziendale di fatto nella sua risposta criptica ci dà ragione, ammettendo che i dati sono stati forniti, il format è variato richiedendo varie rielaborazioni con allungamento dei tempi. Quello che dice Braganti è quello che diciamo noi: è colpa dell'incapacità dei nostri sistemi informativi di dialogare». In sostanza, secondo Vidotto «la Regione ci teneva a fare bella figura dicendo che avrebbe dato l'incentivo di 1.500 euro, ma poi le Aziende hanno prodotto numeri che si sono modificati, sui dipendenti destinatari. In AsuFc si parlava di meno di mille, ma poi, a quanto ci risulta informalmente, sarebbero arrivati a circa duemila», sostiene Vidotto.Per i concorsi, secondo lui «sarebbe ora che si dicesse basta ai concorsi regionali per gli infermieri e si facessero su base aziendale». Sul riallineamento delle prestazioni, con il recupero delle visite saltate causa covid, Vidotto ritiene che sia «importante dare una risposta ai cittadini». Ma non si spiega come mai «la Tac donata da Confindustria, dopo due mesi non è più in funzione se non un giorno alla settimana, perché non ci sono abbastanza infermieri. Da quanto ci risulta, da più di un mese viene usata solo il mercoledì mattina». Braganti spiega: «Purtroppo, anche se lo cerco, non si trova il personale. Per farla funzionare, dovrei chiudere altri servizi. È facile pensare che basta chiedere per avere. La Tac è come mezzo dedicato per il covid. Superata l'estate, vediamo di rimodulare i servizi». Le Rsu polemizzano anche sul piano ferie, visto che le vacanze sono iniziate da due mesi «e solo ora ci hanno mandato il piano. Molti reparti garantiranno le ferie facendo saltare i riposi programmati», sostiene Vidotto. La terapia intensiva covid riaperta a tempi di record? «L'attuale organizzazione - secondo lui - rende difficile dare delle pause agli infermieri».

I SINDACATI

Nicola Cannarsa (Cisl Fp) ritiene che «manchino delle parti di risposta», ma comunque ritiene la risposta di Braganti «un'apertura dell'azienda e della direzione. Dal mio punto di vista è un bellissimo segnale il fatto che l'Azienda dia delle risposte su problemi importanti. Il covid ha fermato il mondo per due mesi. Ma questa è un'Azienda nuova che aveva le gambe per correre. Nasce da tre Aziende e la situazione è complicata: ci sono regolamenti e abitudini che vanno ottimizzati. Aprire il pronto soccorso di Lignano senza avere un regolamento sulla mobilità, è stato impegnativo. Se un infermiere di Udine vuole spostarsi a Tolmezzo non c'è un solo regolamento ma ce ne sono due diversi. La gestione dei concorsi e il problema degli spazi? Secondo me sarebbe giusto che se ne occupasse Arcs per tutti, come ha fatto per le procedure più grosse. In AsuFc credo manchino almeno un centinaio fra infermieri e oss». Andrea Traunero (Cgil Fp) invece fa sapere che «come Cgil preferiamo approfondire quanto condiviso con le Rsu e gli altri sindacati alla conferenza stampa» di domani.

Cdm

