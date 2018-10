LE RIVELAZIONI FONTANAFREDDA Alessandro Coltro, stando a quanto riferiscono alcune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE RIVELAZIONIFONTANAFREDDA Alessandro Coltro, stando a quanto riferiscono alcune persone non lontane dalla sua cerchia di conoscenti, nell'ultimo mese avrebbe avanzato ad alcuni amici una proposta insolita. Il 48enne di Nave di Fontanafredda avrebbe invitato dei conoscenti a fargli avere delle somme in denaro, con la promessa che le stesse in breve tempo sarebbero raddoppiate. Si parla di tranche anche da 10 mila euro, cifre che una volta restituite all'«investitore» sarebbero diventate pari a circa 20 mila euro. Chi rivela la richiesta...