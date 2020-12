LE RISORSE

BELLUNO «Non può essere una questione politica. Per questa ragione mi aspetto che succeda esattamente quello che è successo con Vaia quando il governo ha stanziato un miliardo di euro. Ora le proporzioni sono estremamente diverse, ma il meccanismo deve essere lo stesso». Questa volta, le prime stime parlano di centinaia di milioni di danni. Il bellunese Gianpaolo Bottacin, assessore regionale alla protezione civile già al timone durante la tempesta Vaia del 2018, non ha dubbi su come dovranno andare le cose e sulle strade che dovranno prendere i soldi per arrivare nella frastornata provincia di Belluno. Messa in ginocchio dall'ultima ondata di maltempo che ha portato metri di neve e decine di centimetri d'acqua che hanno fatto crollare più di qualche versante.

LA CONTA DEI DANNI

Capire a quanto ammontino i danni provocati dal maltempo di questa settimana non è cosa semplice. Ci ha provato Veneto Strade, che parla di 50 milioni di euro per la viabilità, ma il conto è in continuo aggiornamento e soprattutto bisogna attendere. Esattamente come è successo con Vaia quando i versanti franosi si sono messi in movimento dopo diverse settimane se non mesi. Ma, come successe anche per Vaia, ci sono cose che vanno fatte con estrema urgenza come l'intervento per liberare la 251 che porta alla Val di Zoldo e che lascia isolata, di fatto, un'ampia comunità. «Io capisco l'esigenza di voi giornalisti - spiega Bottacin - di parlare di cifre. Ma è troppo presto, pioverà ancora nelle prossime ore. C'è stata una slavina solo mercoledì. Bisogna guardare le previsioni del tempo e attendere. I fondi? Non c'entra niente la Regione. È esattamente come per Vaia. La Regione dichiara lo stato di crisi e chiede al governo il riconoscimento dell'emergenza. Poi ci sono gli anticipi e alla fine arrivano altri. Ci aspettiamo che il governo faccia la propria parte. Personalmente mi aspetto che succeda esattamente quello che è successo con Vaia, non può essere una questione di colore politico». Chiosa l'assessore che pochi giorni dopo Vaia, assieme al Governatore Zaia, ha accompagnato a Rocca Pietore l'allora Ministro dell'Interno Salvini. Ad arrivare, scortato dal parlamentare Federico D'Incà, anche Di Maio che all'epoca guidava il Mise.

LE RASSICURAZIONI

Oggi l'onorevole, bellunese, Federico D'Incà siede tra i banchi del governo e guida il dicastero dei Rapporti con il Parlamento. A bufera ancora in corso prometteva che l'attenzione al territorio non sarebbe mancata: «Interverremo in tempi rapidi per fare fronte ai danni provocati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Veneto in questi giorni. La Protezione Civile, in seguito allo stato di emergenza, valuterà l'entità dei danni e il Governo si farà trovare pronto». Parole rassicuranti, che non si prestano ad interpretazioni. «C'è bisogno di risorse fresche - ha sottolineato - anche per la fase successiva all'emergenza e su questo aspetto cercheremo di operare nell'imminente Legge di bilancio. Si dovrà lavorare ancora sulla prevenzione ed evitare che in futuro si ripetano eventi simili».

LA PROVINCIA

«Ora si apre il periodo della conta dei danni - ha sottolineato ieri in una nota l'ente Provincia di Belluno, con il consigliere delegato Bortoluzzi - e delle riparazioni. La cosiddetta post-emergenza, che vedrà impegnato Palazzo Piloni nella gestione dei numerosi dissesti provocati dalle piogge torrenziali. Ma anche nel tentativo di costruire dalle fondamenta la prevenzione di ulteriori disagi, soprattutto per quanto riguarda l'isolamento delle località in quota e i blackout elettrici. Per questo sarà avviata una progettazione, in sinergia con la Regione, Veneto Strade, Anas, la Protezione Civile e tutti gli altri soggetti portatori di interesse per arrivare a definire un nuovo quadro di misure definite e dettagliate sul taglio delle piante attorno alle strade e alle linee elettriche. La Provincia punta soprattutto a semplificazioni normative nel campo dell'esbosco e del taglio piante attorno a strade ed elettrodotti».

Andrea Zambenedetti

