Le richieste di porto d'armi per difesa in provincia di Treviso sono scese dalle 203 del 2015 alle 189 del 2017. Nel frattempo sono però cresciute quelle per fucili da caccia e uso sportivo. È uno dei dati emersi ieri in Prefettura durante la relazione sullo stato della sicurezza nella Marca. «La provincia di Treviso è sicura. Lo è da tempo. E continua a migliorare» ha detto il prefetto Laura Lega senza nascondere un pizzico d'orgoglio. E i dati, complessivamente, le danno ragione: il problema maggiore restano i furti, che rappresentano...