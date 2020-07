LE RICHIESTE

CORTINA Sistemare il manto stradale attuale; accelerare le procedure di approvazione delle varianti alla statale 51 di Alemagna in Cadore; garantire l'esecuzione delle opere previste per le Olimpiadi invernali 2026, con la disponibilità di oltre 202 milioni di euro, con la viabilità in galleria, ma senza i ritardi e gli intoppi che hanno penalizzato i lavori dei Mondiali 2021, che arriveranno ben dopo questo evento. Sono queste le principali richieste che l'amministrazione comunale di Cortina formulerà a Claudio Andrea Gemme, presidente Anas e commissario di governo per il piano di potenziamento della viabilità, in vista dei Mondiali. Gemme ha raggiunto Cortina ieri ed ha quindi provato i disagi e i ritardi, che sono quotidiani per i pendolari in Valle del Boite e per i turisti. Questa mattina alle 9.30 incontrerà il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina e l'assessore all'urbanistica Benedetto Gaffarini, il quale presenzierà poi alla riunione di Pieve di Cadore, con gli altri amministratori.

GIORNI CRUCIALI

C'è molta attenzione per Cortina, in questo periodo commenta il sindaco Ghedina in pochi giorni incontriamo prima il ministro Vincenzo Spadafora, poi il presidente Gemme, e questo è positivo. Però rileviamo che c'è un cortocircuito istituzionale, fra Anas e ministero. Forse sarebbe stato più opportuno che il commissario per la viabilità fosse una persona diversa dal presidente Anas. In breve tempo ci siamo confrontati con tre presidenti diversi, in un continuo avvicendamento. Noi abbiamo visto che ha funzionato creare un commissario ad acta per le opere dei Mondiali: Luigivalerio Sant'Andrea ha lavorato benissimo, anche perché aveva numerosi collaboratori, che lo affiancavano. Avrebbero dovuto fare qualcosa di simile anche per le strade. Le nostre priorità saranno comunque le varianti alla statale 51, a cominciare da Longarone». In quanto alle richieste specifiche di Cortina, l'assessore Gaffarini elenca: «Innanzi tutto chiederemo una grande attenzione su quello che è stato fatto sinora, con i ripristini, le riasfaltature, la cura dei cantieri ancora in corso, per rendere più vivibile e fluida la circolazione nell'immediato. Poi chiederemo di seguire le quattro varianti, in particolare a quella di Cortina, affinché vengano sbloccate al più presto; sono sul tavolo del ministero dell'Ambiente da mesi e non sono ancora firmate. Chiederemo inoltre di fare tesoro degli errori del passato più recente, in chiave Mondiali, per le opere previste per le Olimpiadi. E' lo sbocco a nord che dalla rotonda presso i campi di tennis dovrebbe garantire una viabilità nuova verso Fiames, senza transitare per la attuale circonvallazione al centro di Cortina».

IL TEMPO STRINGE

C'è la consapevolezza che cinque anni sono brevi da passare, per opere del genere: «Sono un battito di ciglia obietta Gaffarini specialmente perché oggi le procedure sono più lunghe della realizzazione di un'opera. E' una assurdità. Si è visto che nemmeno con un grande evento come i Mondiali si è riusciti ad accorciare questi tempi. Ma noi confidiamo ancora che per i Giochi si possano avere le opere completate, non soltanto cantierate». Sul modo di operare che potrà portare a questa reale accelerazione, l'assessore ha dei suggerimenti: «Bisogna avere le idee chiare, da subito, sui progetti e le procedure. Noi, in Comune e in Regione, le abbiamo. E' iniziato l'iter fra la nostra amministrazione e Venezia, in pieno accordo, abbiamo fatto partire il nuovo piano urbanistico per le opere connesse ai grandi eventi sportivi». La priorità è, anche in questo piano, la viabilità: «In vista dei Giochi invernali 2026 guardiamo al passaggio a nord ribadisce Gaffarini ovvero la prosecuzione oltre la rotonda del tennis. Ci sono due ipotesi: o la galleria sulla destra Boite, sotto gli abitati di Ronco e Cadin, oppure una galleria urbana, sotto l'attuale via dello Stadio, per arrivare comunque oltre l'abitato di Ra Era. Questa è la nostra priorità e in Regione l'hanno recepito, sia l'assessore Elisa De Berti, sia l'ingegner Elisabetta Pellegrini e l'architetto Salvina Sist. Con loro abbiamo creato un tavolo tecnico che trasmetterà ad Anas il tracciato definitivo, sul quale lavorare. Al commissario Gemme diremo che questo è; non c'è altro da discutere».

Marco Dibona

