Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE RESTRIZIONIPORDENONE Nel Friuli Venezia Giulia diventato improvvisamente capofila di un'idea (quella dei limiti solo per i non vaccinati) che sta prendendo piede in tutta Italia, c'è un neo (comune ad altri a dire il vero) che rischia di sporcare la fase più contemporanea della battaglia contro il Covid. Si parla infatti di limiti da applicare solo alle persone che non si sono vaccinate, una misura che richiederebbe naturalmente un...