LE REGOLE

TREVISO Controlli anti assembramento e sull'uso delle mascherine tra gli adolescenti: a Treviso da stamattina la polizia locale presidierà scuole e fermate dell'autobus. Ma non sarà il solo fronte aperto. Si attende infatti di capire, in base alla crescita della curva dei contagi, quale tipo di decisione assumerà il Governo sull'orario di chiusura dei locali pubblici. I sindaci della provincia sono pronti ad ogni scenario, con una regola comune. «Le norme verranno fatte rispettare».

GLI ISTITUTI

Se il 95% dei trevigiani è ligio al nuovo Dpcm che impone l'uso della mascherina in ogni situazione di socialità, resta il problema legato ad assembramenti e all'uso dei dispositivi di protezione da parte degli adolescenti all'ingresso degli istituti scolastici. Verranno dunque intensificati i controlli. «Assembramenti davanti alle scuole e uso delle mascherine? Non ho ricevuto segnalazione di particolari criticità. A parte la stazione degli autobus. Lì dobbiamo vigilare, e intensificheremo i controlli anche davanti agli istituti, tenendo conto però delle forze a disposizione. Oggi ad esempio dovremo essere presenti alle vaccinazioni, poi bisogna disciplinare l'azione sui tamponi. Insomma, è una continua emergenza. Ma, di concerto con tutte le forze noi ci siamo». Il neosindaco bis Stefano Marcon pianifica mentalmente una settimana che vedrà un infittirsi di controlli. A Montebelluna non si è evidenziata la necessità in tal senso. «I dirigenti scolastici hanno fatto un'opera di pianificazione molto puntuale a monte e quindi i ragazzi non stazionano in gruppo di fronte all'ingresso. Per questo motivo, prevenendo i possibili problemi, si è scelto di optare per gli ingressi scaglionati». Ma l'attenzione resta alta sull'uso dei dispositivi. «Ciò che dobbiamo avere in mente è molto chiaro - ribadisce il sindaco Marzio Favero- ci sono tre regole che mettono tutti al sicuro». A Conegliano invece nonni vigile e polizia urbana sono messi a presidio del traffico e del rispetto delle misure di anti-Covid. «All'inizio della scuola abbiamo avuto qualche problema con il rispetto del distanziamento all'ingresso delle scuole - conferma il sindaco Fabio Chies - Problema poi rientrato perché, anche grazie a nonni vigile e polizia locale, i controlli di fatto non sono mai mancati».

I LOCALI

Ben diversa è la prospettiva di un nuovo Dpcm riguardo l'orario di chiusura dei locali. In questi giorni verranno varate le misure. Tre i possibili scenari: quello attuale, giallo, che potrebbe già prevedere una chiusura anticipata alle 23, quello arancione che potrebbe portare alla chiusura dei confini regionali, e quello più grave, il rosso, che riporterebbe l'Italia a un nuovo lockdown. «Nella concreta prospettiva dell'entrata in vigore delle chiusure anticipate faremo rispettare le regole, senza però concordare con questa misura». Fabio Chies è chiaro: la chiusura anticipata dei ristoranti vesserebbe una categoria già indebolita dalla crisi senza produrre forse gli effetti sperati. «Auspico che il Governo sappia leggere l'emergenza per come è oggi e nel rispetto di chi lavora». Secondo Marcon basteranno le sanzioni a garantire il controllo. «Credo che i gestori agiranno con prudenza e rispetto: le sanzioni sono disincentivanti e quindi è interesse comune il rispetto delle regole». Sulla chiusura anticipata si dice in disaccordo anche Marzio Favero. «Credo che il problema non sia tanto l'orario ma il rispetto delle norme. Dobbiamo avere in mente è molto chiaro: mascherina, distanziamento e igienizzazione delle mani. Il rispetto di queste regole vale alle 13 come alle 23».

Elena Filini

