Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

STRUTTURE RELIGIOSEBELLUNO Non è necessario esibire la certificazione del green pass per celebrazioni e momenti di preghiera per le riunioni dei consigli parrocchiali, il catechismo e gli incontri di catechesi per giovani e adulti. Non serve neppure per le prove del coro e servizio del coro durante le celebrazioni, gli incontri del clero i pranzi del clero né per l'apertura dell'oratorio alla libera frequentazione. Stessa regola vale per...