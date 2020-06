LE NUOVE REGOLE

SAN DONÀ All'ingresso e all'uscita i termoscanner si trasformano in bacchette magiche che leggono il pensiero. Un modo per leggere con gli occhi della fantasia le necessità legate ai controlli. Così vengono accolti bambini (dai 3 agli 8 anni) al centro estivo Peter Pan alla scuola d'infanzia Rodari di San Donà. Ad occuparsene da circa 15 anni è Denise Casari Bariani, una laurea in pedagogia e parecchi anni di approfondimento sull'educazione all'aperto all'estero (Danimarca e Germania), per valorizzare le esperienze in cui l'ambiente esterno diventa spazio di formazione.

Ma com'è cambiata la gestione del centro estivo quest'anno? «Serve più attenzione al bambino e ai suoi bisogni psico-emotivi - spiega Casari Bariani : le attività, che si svolgono dalle 7.30 alle 16, sono improntate a fornire un senso di normalità. I bambini dopo la chiusura sono un po' disorientati, devono sentire che c'è qualcuno che li segue, dà loro una mano a strutturare la giornata e infonde serenità. Un certo disorientamento è presente anche tra gli adulti: quest'anno ci ha contattato una mamma da Messina, attratta dalla nostra proposta circolata in internet. Solo quando ha compilato la scheda ci siamo resi conto della distanza».

La mascherina all'aperto non serve. «E per quanto concerne la suddivisione degli spazi - continua Denise - mi sono rifiutata di mettere i nastri bianchi e rossi per delimitare le aree. Assieme agli educatori abbiamo deciso di conciliare le linee-guida con i bisogni dei bambini: il plesso è ampio, ci sono due giardini abbastanza spaziosi usati in alternanza. Quando sono tutti fuori ogni educatore segue il proprio gruppo e invita i piccoli a restare in una certa area. Ogni giorno, inoltre, alla fine delle attività tutta l'equipe si confronta. C'è attenzione per i bisogni emotivi dei piccoli, tenendo presente che il contesto è ricreativo, l'arma vincente è l'energia, l'entusiasmo da trasmettere ai bambini, il contesto magico relativo ai termoscan e ai giochi serve a questo: devia il pensiero dall'ansia del contagio».

Dal punto di vista gestionale ad aumentare sono i costi. «Fino allo scorso anno per occuparsi di una quarantina di bambini bastavano quattro animatori spiega - , ora sono raddoppiati: le linee guida prevedono un educatore ogni cinque bambini dai 3 ai 5 anni, uno ogni sette dai 6 agli 8 anni. Il budget per gestire il centro estivo va dai 10 ai 15mila euro al mese, in base agli iscritti e, appunto, agli animatori retribuiti a 15 euro l'ora (2.400 al mese lordi), il costo che incide di piùì, rappresentando circa il 65% del budget. Ora al Peter Pan sono otto, ma in luglio aumenteranno perché c'è un'adesione maggiore, possiamo accogliere fino a settanta bambini. Nel complesso i costi sono aumentati di un terzo: la retta è passata da 100 a 155 euro a settimana per la giornata intera. Da anni svolgo un servizio riconosciuto e gradito alla comunità e insieme è il mio lavoro, un'attività di impresa per cui non posso disporre di volontari, tutti i collaboratori vanno assunti. I nuovi costi penalizzano le famiglie, anche se sono in parte compensati all'iniziativa del Comune di San Donà che ha erogato un contributo (circa il 25% della quota settimanale), oppure dal bonus Inps (600 euro in totale). Come ogni anno abbiamo importi diversi con rette variabili, in base alla frequenza, alla presenza tutto il giorno o metà giornata, con sconti per fratelli o per chi porta un amico».

La pulizia incide per il 15% del costo della retta. «Al Peter pan non ci accontentiamo di spruzzino e spugnetta che si usano a casa, non possono avere la stessa valenza in un contesto pubblico. Durante le attività è presente una persona con funzione di ausiliaria. E ogni giorno un'azienda esterna sanifica con un vapore saturo viricida. Si tratta di un costo importante, circa mille euro al mese con il rilascio di un'apposita certificazione prevista dal Ministero. Ho puntato su questi aspetti di sicurezza anche per le famiglie». A queste si aggiungono altre spese: 5% per i pasti, 5% per il materiale su cui lavorare e di cancelleria, altri costi di gestione: commercialista, consulente del lavoro, assicurazione. L'utile ricavato arriva al 7% circa, potendo spalmare i costi su più iscritti.

