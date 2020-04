LE REAZIONI

VITTORIO VENETO La prematura scomparsa di Giovanni Bolzan ha lasciato nello sconforto assoluto il calcio femminile Permac Vittorio Veneto, che già aveva lamentato nei giorni scorsi le perdite del patron Giuseppe Casagrande e del dirigente Dino Marcuzzo. C'è poca voglia di parlare, e le poche dichiarazioni rilasciate sono dette con la voce rotta dal dolore. «Siamo distrutti - dice Sergio Fattorel, ex allenatore del Permac e grande amico di Bolzan - Ricevere certe notizie ti trasmette una tristezza infinita. Non ho parole per descrivere il nostro attuale stato d'animo. Giovanni faceva parte della nostra società da otto anni, ero stato io a portarlo qui perché oltre a essere un grande amico ero al corrente della sua passione per il calcio. Era diventato in poco tempo il nostro direttore, il nostro factotum, era onnipresente e si dava sempre un gran daffare».

IL RICORDO

«Si interessava di qualsiasi cosa e trasmetteva il suo amore per tutte le ragazze che si sono succedute in questi anni. Una colonna, per questo la batosta è ancora più forte. Era un precursore perché aveva sempre idee nuove, programmi societari innovativi per far crescere il nostro ambiente e dar lustro alla società. Fu anche uno degli artefici della storica promozione in serie A». E adesso? «Ora non ho alcuna voglia di pensare al calcio femminile. Abbiamo bisogno di un periodo di distacco e occupare le nostre menti con altro. A tempo debito - conclude Fattorel - ci concentreremo sul da farsi, quando questo incubo che stiamo vivendo sarà finalmente terminato».

L'ALLENATORE

Un grande sentimento di amicizia legava anche Diego Bortoluzzi con Giovanni Bolzan. Da questa stagione allenatore della prima squadra, la passione di Diego per il calcio femminile era ed è risaputa tanto che nella scorsa estate proprio il dg rossoblù ci mise ben poco a convincere Bortoluzzi. Si conoscevano da bambini, poi la carriera professionistica di Diego li aveva separati ma, come spesso accade, le vere amicizie fanno dei giri pindarici per poi ritornare: detto, fatto. «Siamo cresciuti insieme nelle giovanili del calcio Vittorio Veneto - dice mister Bortoluzzi - e ci conoscevamo molto bene da oltre quarant'anni. Oltre a un dirigente della mia società perdo senza dubbio un amico con cui ho diviso tante belle cose. L'unione era la nostra parola d'ordine - continua Bortoluzzi - sia in seno alla società che quando si andava a cena con altri amici. Dopo la sospensione dei campionati non ci siamo più visti ma ci sentivamo. Poi la notizia del suo ricovero. Con amici in comunque si manifestava il nostro timore sebbene in noi ci fosse sempre la speranza che tutto si sarebbe risolto per il meglio. Eravamo tutti convinti che ne sarebbe uscito vincitore».

LA CAPITANA

Le tose erano il suo vero amore e per loro avrebbe fatto qualsiasi cosa. La scomparsa di Bolzan lascia nudo un gruppo di calciatrici che in lui vedevano l'appoggio, il riferimento, come sottolinea la storica capitana delle rossoblù Francesca Da Ros, vittoriese, cresciuta e affermatasi sempre e solo nel Permac prima di appendere, alcuni mesi fa, gli scarpini al chiodo. «Ci lascia una persona eccezionale che prendeva parte al 101% delle attività societarie e del gruppo. La sua scomparsa lascia tantissimo vuoto e per tutte noi è una botta dalla quale sarà dura riprendersi. Giovanni con il tempo aveva saputo farsi ben volere da tutte tanto che chiunque dopo averlo conosciuto come dirigente ha scoperto in lui un nuovo amico su cui fare sempre affidamento. Il suo inserimento in società è stato talmente naturale che nel breve volgere di qualche settimana era già diventato uno del gruppo. C'era sempre ed è stato fantastico condividere con lui le diverse esperienze, sportive e non, positive e non. Abbiamo vissuto insieme tantissime lunghe trasferte che, a differenza del calcio maschile, fanno emergere dei sentimenti ben più radicati e forti. Per noi la perdita è davvero notevole. Nonostante avessi smesso la mia attività sono rimasta partecipe dell'ambiente - conclude Francesca Da Ros - Avevamo un gruppo whattsapp con lui e le altre ragazze dove scherzavamo insieme e ci raccontavamo simpatiche esperienze. Ho così potuto seguire step by step i giorni della sua degenza e della lotta contro il coronavirus. La sensazione era come se ce l'aspettassimo ma nessuna di noi in cuor suo voleva mai riceve questa brutta notizia».

