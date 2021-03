LE REAZIONI

VENEZIA Venezia dice stop alla movida alcolica, da oggi in vigore la nuova ordinanza per il fine settimana. Questa volta sotto ferreo divieto, anche la vendita per asporto di alcolici dalle 3 del pomeriggio alle 8 di mattina del giorno successivo, senza distinzioni tra pubblici esercizi, esercizi commerciali o artigianali.

E se da un lato la stretta vuol colèire i tour alcolici, complica dall'altro le condizioni di lavoro di numerosi locali veneziani. Da Vino Vero, enoteca in fondamenta della Misericordia, le misure da adottare il 5, il 6 e il 7 di marzo hanno infatti l'aggravante di estendersi anche a domenica mattina. «Che blocchino la vendita di alcolici nei supermercati forse impedirà che da queste parti si riversi più caos di ragazzi già brilli - riflette una dipendente - Solitamente però apriamo alle 12 e nel fine settimana c'è spesso già qualcuno che aspetta. Così, terminati i posti a sedere manderemo via persone perdendo metà del lavoro di quell'unico giorno in cui c'era un po' più di movimento, e almeno abbiamo il plateatico. Disporre alcuni ospiti lungo la fondamenta fino alle 15 aggiunge - ci permetteva paradossalmente di garantire maggiore distanza e servire qualche persona in più l'enoteca è come un salotto all'aperto che per scelta non prende prenotazioni né scandisce i clienti in turni proprio per non mettergli fretta levarci l'asporto della domenica a è l'ennesima delusione, quando il vero problema sono i trasporti. Abbiamo comprato disinfettanti, mascherine e la macchina all'ozono. Ci sentiamo presi in giro». In campo santa Margherita, altro luogo cruciale toccato dall'ordinanza, una dipendente dell'Orange bar intravvede un unico aspetto positivo nella drastica decisione. «Sarà un deterrente per la gestione del campo anche se non ci riguarda direttamente visto che già lavoriamo solo con persone sedute facendole defluire prima delle sei. Che abbiano o meno finito, il loro bicchiere rimane a noi, proprio per evitare che se lo portino appresso. Durante il week end spiega la barista - due guardie private ci aiutano a gestirci ma il problema è il suolo pubblico dove non possiamo controllare assembramenti, sporcizia o escrementi. Penso però che nulla impedirà ai giovani di fare la spesa il giorno prima o entro le 15 del giorno stesso».

Cosa regolarmente accaduta le scorse settimane, fanno presente al supermercato Conad. «Se si aspetta in buon senso della gente... Dalle 18, tra sabato e domenica, abbiamo avuto scene di grupponi di ragazzi che venivano a comprarsi da bere racconta una dipendente - Con questa ordinanza però non sarà più possibile vendere alcolici in assoluto, senza nemmeno distinguere tra chi acquistava un Tavernello per l'arrosto e chi alcolici da bere in campo». Così anche da Pizza al Volo, che nel fine settimana ha sempre e principalmente lavorato vendendo più alcolici che pizze dopo le sei. «Non è una buona notizia confessa abbattuto il pizzaiolo - ma non si può fare altro arrivati a questo». E così anche per Schiavi a San Trovaso per cui colpevole è soprattutto Venezia, «incapace di gestire gli arrivi del fine settimana. Lavorare con giovani scalmanati che non ascoltano non è un piacere raccontano da dietro il bancone - Quest'ordinanza è l'ultima inevitabile spiaggia prima di diventare arancio. Siamo amareggiati però perché non saremmo arrivati a tanto se le forze dell'ordine per strada avessero messo più multe, senza limitarsi alla sola presenza. Avendo una cantina che vende prodotti tanto quanto ne somministra chiuderemo alle 15, non c'è alternativa».

L'ordinanza è comunque accolta nella sua complessiva ragionevolezza da Ernesto Pancin, direttore Aepe di Venezia, per cui è quanto mai logico che «l'alcol va consumato esclusivamente nei luoghi in cui ciò avviene a distanza di sicurezza e sotto controllo, non di certo in gruppo per la via dopo aver fatto refurtiva».

Costanza Francesconi

