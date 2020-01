LE REAZIONI

VENEZIA Tutti più o meno soddisfatti. Ora però si aspettano i fatti. Tra i sindaci dei Comuni lagunari, che escono dal vertice in Prefettura, si respira una soddisfazione moderata. «La notizia che avremo un cronoprogramma entro una settimana e tra sei mesi la possibilità di alzare il Mose è positiva - commenta il sindaco di Cavallino Treporti, Roberta Nesto - La preoccupazione resta. Non solo per quanto successo ma anche perché il nostro territorio è provato da vent'anni di cantiere. Queste notizie sono positive, ci fanno ben sperare. Alle parole devono seguire i fatti».

JESOLO

A rappresentare il Comune di Jesolo, all'incontro in Prefettura, c'era l'assessore all'Urbanistica Otello Bergamo, soddisfatto al termine della riunione. «Sono state date delle indicazioni operative fondamentali per quanto riguarda la salvaguardia della laguna di Venezia - ha commentato - È stato un incontro tecnico fondamentale, ma soprattutto utile per chiarire l'attuale situazione e le prospettive future. Ora ci auguriamo che la stessa trasparenza si trasformi in atti concreti, per la salvaguardia della laguna». Per quanto riguarda le opere di difesa specifiche per lo specchio di laguna affacciato sul territorio di Jesolo, il Comune attende delle indicazioni dal prossimo Comitatone.

MIRA

«Bene, ci voleva. Il governo ha dato seguito all'impegno su questa cabina sull'informazione ed è fondamentale che ci siano i Comuni, che devono essere costantemente aggiornati - commenta il sindaco di Mira, Marco Dori - Ora aspettiamo questo cronoprogramma per capire meglio anche la gestione sulla grande opera».

L'ANCE

«Quella annunciata dal sindaco Brugnaro, ovvero che il Mose si potrà alzare entro sei mesi per l'emergenza è una buona notizia per Venezia - aggiunge Giovanni Salmistrari, presidente di Ance Venezia - Ora si proceda spediti al suo completamento, comprese le opere complementari. Le imprese sono pronte».

QUARTO D'ALTINO

«Ero lì per affrontare l'argomento sui finanziamenti ricevuti ma è stato comunque un incontro fondamentale e interessante - commenta il sindaco di Quarto d'Altino, Claudio Grosso - Il tema dell'acqua alta non riguarda solo Venezia. Lo scorso 12 novembre anche Quarto ha subito gli effetti della marea. Se il Mose funzionasse risolverebbe i problemi anche a noi». Il Comune di Quarto ha ricevuto 750 mila euro: «Non c'è stato il tempo per fare un ragionamento su come utilizzarli. Andranno in avanzo di amministrazione in attesa di capire i settori nei quali potranno essere spesi. Potranno essere usati per la riqualificazione del territorio».

CHIOGGIA

«Sono stato il primo a chiedere, durante un'emergenza, quella del 12 novembre, che venissero alzate le paratoie del Mose. Dunque questa decisione non può che farmi piacere» dichiara il sindaco di Chioggia, Alessandro Ferro. «Soddisfazione» per il fatto che sia stato deciso un termine per le emergenze: «dimostra che era realizzabile, magari anche prima di oggi, con i dovuti accorgimenti» e la posizione unanime dei sindaci «ha sicuramente contribuito ad accelerare la decisione. Toccherà al super commissario Spitz decidere. Quando sarà a regime sarebbe opportuno venga ripristinato il Magistrato alle acque».

