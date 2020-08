LE REAZIONI

VENEZIA «Sono a fianco della comunità portuale perché dobbiamo vincere la sfida del lavoro che coinvolge 5mila famiglie. Basta con il partito del No a tutto! La soluzione per togliere le grandi navi da San Marco c'è da tempo».

Il sindaco (e candidato per la conferma alle elezioni amministrative) Luigi Brugnaro non può che ribadire la sua vicinanza personale e dell'amministrazione comunale ai lavoratori del settore della crocieristica. Lavoratori che ha sempre sostenuto con la sua idea di portare le navi più grandi a Marghera attraverso il canale dei Petroli e quelle di medie dimensioni in Marittima, attraverso il canale Vittorio Emanuele.

NO NAVI IN FESTA

La parte del polemista il sindaco la lascia però a Simone Venturini, l'assessore allo Sviluppo economico che sulla crocieristica ha una specie di delega. Venturini ne ha per tutti, soprattutto dopo aver appreso che venerdì comitati e associazioni contro le crociere organizzano una festa a San Giorgio a partire dalle 18.

«L'avevamo detto, l'avevamo promesso e così sarà - si legge in una nota di Ambiente Venezia - Nessuna nave in laguna entrerà per tutta la stagione! Nessuna compagnia ha la forza di sfidare il nostro blocco dal basso al ritorno di queste navi inutili e dannose».

DANZA MACABRA

«Leggo che qualcuno vuole far festa per celebrare la scelta di Trieste da parte di Costa e Msc - attacca Venturini - La ritengo una danza macabra, una festa sulle disgrazie altrui, sulle spalle di 5mila lavoratori. Se vogliono comunicare ai Servizi sociali gli indirizzi delle persone che festeggiano saremo felici di inviare al loro domicilio gli operatori portuali che a breve faticheranno a mettere insieme pranzo e cena».

È nei confronti dello Stato che però Venturini sfoga il suo disappunto.

STATO INERTE

«Ancora una volta - ha proseguito - Venezia sconta la decisione degli ambienti governativi sull'itinerario alternativo delle grandi navi. In otto anni nessun Governo ha preso posizione nonostante Comune, Porto e Regione fossero d'accordo sulla soluzione, che il Comitatone aveva vidimato con un verbale tre anni fa. Sono passati tre anni e siamo ancora qua. Da un lato, questo ha fatto sì che non ci siano stati investimenti da parte delle compagnie di crociera e dall'altro, che le navi non si sono mai allontanate da San Marco. Una doppia sconfitta - aggiunge - che va addebitata all'incapacità e all'ignavia dei governi che si sono succeduti. E tuttora si continua a non decidere».

PARTITA DA RIAPRIRE

Da ultimo, Venturini ne ha per il Comitato No grandi navi e tutti coloro che si sono agganciati ad esso per aver ottenuto il risultato di lasciare di colpo migliaia di famiglie senza reddito, molte delle quali senza alcun tipo di sostegno.

«Non si è mai visto uno Stato di diritto che consenta la formulazione e la perpetrazione di questi ricatti, formulati periodicamente dai comitati, come se fossero loro a decidere chi entra in laguna - chiosa l'assessore e capolista della civica fucsia - Lo Stato deve battere un colpo su questa situazione e fare da garante nel caso in cui le compagnie di navigazione volessero tornare a Venezia».

Più prudente il candidato sindaco del centrosinistra, Pier Paolo Baretta, che è anche Sottosegretario al Mef.

«La perdita della crocieristica - conclude Baretta - è un danno economico e lavorativo che Venezia non si può permettere. Ma per mantenerla è necessario scegliere al più presto soluzioni alternative al passaggio in bacino di San Marco. Compariamo, dunque, al più presto, le diverse ipotesi in campo e scegliamo la migliore per Venezia».

