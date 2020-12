LE REAZIONI

VENEZIA Silenzio e invito alla preghiera. Il giorno dopo l'ufficializzazione che per decisione inappellabile di papa Francesco, Massimiliano D'Antiga non è più sacerdote, dalla Curia non arriva nessuna dichiarazione in più. Venerdì pomeriggio, dopo averlo letto, riletto e approvato sin sulle virgole, il patriarca Francesco Moraglia aveva fatto diffondere una lunga nota in cui spiegava l'epilogo della vicenda iniziata due anni fa e le tappe che l'hanno via via scandita. L'unico commento è la replica dell'ultima frase: Si chiede a tutti la carità della preghiera che, sola, in queste occasioni, può essere di aiuto e conforto.

Il lungo braccio di ferro si è concluso con la decisione del Santo Padre che porta più di qualche sacerdote, in diocesi, ad affermare: Finalmente è stato messo un punto.

NON C'ERA ALTERNATIVA

Pochi preti sono disponibili a esporsi per dire la propria. Tra questi c'è don Natalino Bonazza, che fu parroco a San Salvador dove poi è stato sostituito da D'Antiga che, da rettore di San Zulian, già si occupava dell'accompagnamento spirituale dei genitori che hanno perso un figlio.

«Bene che si sia arrivati alla conclusione afferma don Bonazza Va sottolineato che a quanto apprendiamo sono state numerose le occasioni e le possibilità per una riconciliazione. Se è andata a finire così, dopo tutte le verifiche e i passaggi effettuati nelle sedi opportune, significa che non c'erano alternative. Adesso ci si concentri sulla cura delle ferite lasciate». Qualche prete ricorda che dal punto di vista sacramentale, la consacrazione vale in eterno per cui uno diventato sacerdote lo resta per sempre. La decisione del Papa si concretizza nell'impossibilità per lui di svolgere tutte le funzioni che competono a un presbitero, dalla celebrazione della Messa, anche in proprio, a quella dei sacramenti.

FUORI PER SEMPRE

D'Antiga, dunque, è fuori per sempre. «Commenti in paese ancora non se ne sono sentiti fa sapere don Alessandro Panzanato, parroco di Treporti, località d'origine dello stesso discusso sacerdote non più don, dove lo stesso si è ritirato presso la famiglia Di fronte a fatti del genere si può solo dire che dispiace per tutta questa storia, l'auspicio è che il clima possa presto rasserenarsi».

Lungo questi due anni inevitabilmente la situazione è stata spesso pesante, anche perché si è aggiunto lo strascico dei volantini firmati Fra.Tino. per cui è adesso indagato dalla procura della Repubblica l'uomo di fiducia che l'ex sacerdote si portava agli incontri con Moraglia, con l'accusa di essere responsabile delle scritte diffamatorie anche nei confronti di altri preti il cui nome veniva storpiato, restando comunque riconoscibile.

«Una vicenda bassa e misera. Venire spretato forse era quello che lo stesso D'Antiga voleva. Se era stufo di fare il prete, bastava che lo dicesse come hanno fatto altri sacerdoti anche in questi ultimi anni, invece che mettere in piedi questa pantomima», sostengono alcuni laici, impegnati da tempo nella vita ecclesiale, infastiditi da quanto successo, ma anche sollevati dalla circostanza che ora si sia arrivati al triplice fischio finale.

Alvise Sperandio

