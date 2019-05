CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIVENEZIA «Rivendichiamo il fatto di aver scritto questo regolamento al di là di polemiche inutili di cui anche i cittadini sono stanchi». È un fiume in piena il Luigi Brugnaro che attorno alle 16 di ieri pomeriggio accende il microfono della sua postazione da sindaco in Consiglio comunale. Parlerà per 26 minuti, a ruota libera, difendendo il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana dagli attacchi arrivati dall'opposizione. DIFESA DI VENEZIAIl cuore del discorso, il sindaco, lo tocca dopo quattro minuti di assolo. «Avete...