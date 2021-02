LE REAZIONI

VENEZIA Le prime reazioni all'acquisto della casa dei Tre Oci piace ai rappresentanti della cultura isolana. Gigi Giordani, esponente del direttivo nazionale del Psi, elogia Michele Bugliesi: «La saggezza del nuovo presidente della Fondazione di Venezia Bugliesi ha portato ad una scelta corretta. Ciò dimostra che è capace del suo ruolo, in grado di ascoltare il sentimento popolare della gente. Ha scelto bene, dopo parecchie sollecitazioni da parte di residenti e non solo, che non volevano l'hotel». Quindi l'esponente dei socialisti prosegue: «La scelta è consapevole, ci auguriamo che la nuova gestione targata Berggruen institute prosegua la linea adottata finora dall'esperienza dei Tre Oci. Chi l'ha gestita finora è riuscito ad interpretare un'esigenza di integrazione tra la Giudecca, i suoi residenti, i residenti della città e la cultura».

Soddisfatto, ma guardingo, il regista Gianni De Luigi, che per anni ha respirato l'aria del prestigioso palazzo: «Si tratta di un'ottima notizia, il fatto che sia un'istituzione culturale è positivo. Io confino con la casa, sarà da capire come evolverà il rapporto che fino ad ora, con la Fondazione di Venezia, è stato perfetto, spero ci sarà un confronto». De Luigi spiega che all'interno ci sono opere di valore che fanno parte della storia della sua famiglia: «La nuova proprietà avrà il potere decisionale su questi quadri, vetri, mobili e lasciti preziosi che sono stati del secondo marito di mia zia, oggetti che però fanno parte della storia della città, di cui non so cosa ne faranno».

La speranza è che il patrimonio non vada disperso: «La continuità che c'è (nell'accordo infatti si parla di possibilità da parte della fondazione di continuare a operare a sfondo culturale per i prossimi due anni, ndr) mi tranquillizza molto, c'era più di qualche timore, mi auguro che resti quello spirito di confronto con la città, come sulla scia di quanto accaduto con gli esponenti russi alle Zattere. L''importante è che i cittadini della Giudecca e di Venezia possano poterci accedere con elevati privilegi».

Anche Serena, figlia di Luigi Nono, si dice soddisfatta della notizia: «Bene così, avevo sentito che sarebbe potuto diventare un hotel. È un momento di crisi, se l'han venduto non l'han fatto con grande piacere, almeno hanno scelto una destinazione e una proprietà che possa portare avanti un certo tipo di lavoro, meglio così. È una notizia migliore del paventato».

Tomaso Borzomì

