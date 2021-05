Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIVENEZIA Il settore dei matrimoni, martoriato in questi mesi dalle chiusure legate al Covid-19, ha una data certa per la ripartenza. Wedding planner e catering, a partire dal 15 giugno, finalmente possono iniziare a programmare le proprie attività. «Stando alle ultime disposizioni commenta Jacopo Sinibaldi responsabile del catering Do Forni si legge che possiamo tornare a lavorare dal 15 giugno. Sono stati mesi molto difficili...