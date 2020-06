LE REAZIONI

VENEZIA I più preoccupati sono i presidenti delle cooperative lavoratori portuali, che vedono sfumare un'integrazione del reddito importante per i loro dipendenti.

«È un momento drammatico - commenta Massimo Naccari, per i 35 portuali di Chioggia - e le polemiche sono inutili. Fra 10 giorni saremo tutti senza stipendio e senza Autorità portuale alle spalle non abbiamo vita lunga».

I PORTUALI

«C'è stato un calo superiore al 50 per cento - gli ha fatto eco il presidente dei 150 portuali veneziani, Davide Divari - e il problema è avere liquidità. Bloccata questa possibilità, per noi è un momento grave, difficile e pericoloso, quasi da chiusura della società».

Il presidente di Federagenti, Gian Enzo Duci, teme per le parti migliori del sistema portuale italiano, con lo sgambetto a Musolino che arriva poco tempo dopo la decapitazione del porto di Trieste. «Ho molta perplessità afferma Duci - sul futuro della portualità italiana e sul rischio di uno scenario in cui a essere premiati potrebbero essere solo i presidenti di porto, che preferiscano assumere con estrema prudenza qualsiasi tipo di scelta proprio per tenersi alla larga dai siluri che con sempre maggiore intensità attraversano le acque portuali».

LA POLITICA

Il sottosegretario al Mef, Pier Paolo Baretta (e candidato sindaco per il centrosinistra), interviene a favore di Musolino, definendo singolare, improvvida e pericolosa la scelta bocciare il bilancio del porto.

«Sa di mossa politica, visto che non sussistono motivazioni tecniche che la giustifichino - commenta Baretta - e ció che rende ancora più grave e oscura questa decisione è che nessuno dei due enti è riuscito a spiegare i motivi di questo no. Perché Zaia e Brugnaro hanno agito in questo modo? Serve chiarezza verso i lavoratori e i cittadini. Così facendo, infatti, si penalizzano pesantemente le imprese veneziane e l'economia veneta».

Anche il deputato dem Nicola Pellicani chiede spiegazioni: «Regione e Città Metropolitana devono spiegare alla città una scelta che rischia di avere ricadute pesantissime per l'economia cittadina. Zaia e Brugnaro con questa scelta si stanno assumendo la responsabilità di bloccare il Porto».

Esprimono sorpresa anche le deputate di Italia Viva, Sara Moretto e Raffaella Paita: «Impossibile non domandarsi dunque quali siano i criteri con cui vengono valutati il bilancio e i risultati dell'Autorità portuale. Siamo certe che ora le valutazioni del Ministero, che dovrà decidere su un possibile commissariamento, saranno obiettive, riportando la vicenda sul piano dell'oggettività, valutando effettivamente i risultati senza fermarsi sul piano politico».

I CRITICI

«A distanza di un anno, dall' auto salvataggio, Musolino vede finire la propria fortuna abbandonato dai suoi sodali, e verosimilmente, anche da chi lo aveva nominato alla Presidenza del Porto di Venezia».

A dirlo è Andreina Zitelli, docente di valutazione di impatto ambientale e già componente della Commissione nazionale Via.

«Questa bocciatura di Musolino sembra, per ora, il prodromo di un ben servito in vista della prossima scadenza della carica di Presidente dell' Autorità Portuale. Questa volta - conclude - a voltargli le spalle è il Sindaco di Venezia Brugnaro, a non sostenerlo e farlo affondare è la Regione». (m.f.)

