LE REAZIONI

VENEZIA Domenica è stato il giorno della rabbia, ieri quello della presa di coscienza, in cui si è cominciato a guardare avanti, fare progetti e programmi, mettere metaforici sacchi di sabbia alle finestre per difendersi dalle onde della depressione, e provare ad andare avanti. Archiviare le parole e passare ai fatti, insomma, è questa la parola d'ordine. Ci si organizza, al lavoro ma anche fuori. Domani, alle 11.30 in campo Santo Stefano, con il silenzio e la forza di una messa in scena quasi teatrale, l'Aepe (l'associazione che racchiude gli esercizi pubblici del Veneziano) farà sentire la propria voce. Dieci tavoli verranno apparecchiati a terra, sui masegni. Attorno a quei tavoli si siederanno - sempre a terra - dei commensali vestiti di nero. «Questo flash mob rappresenta la morte dei ristoratori e degli esercizi pubblici - commenta Ernesto Pancin, segretario Aepe - Venezia è stata colpita duramente da questa pandemia, ci sono fino a 30mila persone che rischiano il posto di lavoro. Se si fattura il 20% di quello che si fatturava prima, non siamo in grado di pagare spese, affitto, bollette. Non andremo contro quanto viene imposto, rispetteremo le regole, però questa volta il ristoro deve essere immediato. Deve esser dato un aiuto a fondo perduto alle nostre aziende. Vogliamo ancora credere nelle promesse del Governo, ma il sostegno deve essere immediato e vero, non solo a parole».

IPOTESI RICORSO

Intanto emerge la possibilità di una class action ristoratori veneziani contro il provvedimento del Governo. L'idea sarebbe venuta a un avvocato della città, Francesco Ghisini, che, ieri, ha contattato il gestore del ristorante Oniga di campo San Barnaba. L'esercente ha disponibilità, così come altri suoi colleghi. Non è detto però che ci siano gli estremi per attuarla, questo starà al legale verificarlo. I ristoratori vorrebbero solo lavorare e le iniziative di protesta arrivano un po' da tutte le parti.

LE INIZIATIVE

Su Facebook un appello ai veneziani: «Troviamoci il 3 novembre alle 10.30 in maniera pacifica, non violenta, democratica a Rialto, per fare sapere con urgenza che la città non può sopportare indenne la desertificazione turistica senza alcuna contromisura immediata. Chiediamo una risposta adeguata davanti al rischio ora concreto di una morte annunciata». Su Instagram, Sergio Preziosa, chef del Ristorante Quadri a Venezia, condivide un post del gruppo Alajmo: «Lunch is the new dinner. Vi aspettiamo a pranzo in tutti i nostri locali nel pieno della sicurezza e con un sorriso». Al Quadri, peraltro, solo il sabato alla domenica e fino al 9 novembre, giorno in cui si spegneranno le luci fino ai primi di dicembre. Ieri, all'Osteria Plip, a Mestre, David Marchiori ha avuto una quarantina di clienti alla provocatoria cena delle 5 del mattino, ai quali ha servito una Vellutata di zucca con tortino di patate e funghi e fonduta di gorgonzola e casatella, cercando di dissimulare la disperazione e l'avvilimento. Prova a reagire Alvise Ballarin: «Da un momento difficile si può trovare la forza d'animo ma soprattutto nuove idee per ripartire» dice il titolare della Trattoria Laguna e Lievitati Naturali di Cavallino-Treporti, premiato ieri via web, ovviamente - per la miglior pizza delle Venezie dalla guida Venezie a Tavola. Un atteggiamento che fa parte anche del Dna di Gp Cremonini il quale chiuso il suo Riviera alle Zattere (Sperando di riuscire a riaprire a marzo) - ieri ha ricominciato a sfoderare ottimismo: «Non dobbiamo buttarci giù, piangerci addosso non serve a nulla, meglio provare ad interpretare quello che succede, andare oltre, sfruttare il tempo in più che avremo per migliorarci e arricchirci di conoscenze. In una parola, adattarci. Se piove dobbiamo aprire l'ombrello, altrimenti ci si bagna, la regola è questa, da sempre». Da Campagna Lupia, Luca Ferrari, giovane e bravissimo Pastry chef dell'Antica Osteria da Cera, due stelle Michelin, classe 1988 da Cavarzere, fatica a trovare un sorriso: «Stavamo lavorando bene, nonostante tutto. Purtroppo siamo in balia di persone che a volte decidono dando l'impressione di non conoscere molto le realtà cui mettono mano».

Claudio De Min

