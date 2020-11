LE REAZIONI

VENEZIA Alla fine una delegazione è stata ricevuta, dopo una non breve attesa (era in corso una riunione di Giunta) in Comune. Ad incontrare il gruppo dei portavoce dei commercianti esasperati è stato l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga, il quale ha spiegato loro che in un certo senso erano stati anticipati da una convocazione a un tavolo permanente di crisi dedicato alla situazione economica e sociale venuta a crearsi per gli effetti della pandemia da Covid-19. La prima riunione è prevista per questa mattina, in videoconferenza, proprio per evitare ogni pericolo di contagio.

TAVOLO DI CRISI

«Ho spiegato loro che c'è molta attenzione da parte del Comune su questo tema, anche se le leve vere e proprie le può manovrare solo lo Stato - commenta Costalonga - e proprio domani (oggi, per chi legge) incontreremo le categorie economiche, perché poi sono loro il punto di riferimento dei singoli operatori. Questo la mattina, perché nel pomeriggio ci troveremo con i gruppi consiliari, le organizzazioni sindacali e alcuni rappresentanti delle categorie incontrate nel corso della mattinata. Comunque le risposte deve darle lo Stato, loro sono venuti da noi perché siamo i più vicini e li abbiamo accolti volentieri perché abbiamo ben presente la drammaticità della situazione. Il tavolo deve essere l'occasione di proporre idee percorribili - aggiunge - e cercheremo qualunque sistema che sia nelle possibilità del Comune per fare in modo che l'economia veneziana non si fermi».

LE MASCHERINE

Costalonga è tornato anche sulla questione del volo delle mascherine, che è stata stigmatizzata un po' da tutte le parti politiche e sociali.

«So che c'è gente disperata e certe azioni vanno comprese - dice l'assessore - ma togliersi la mascherina è un atto stolto che vanifica la forza della protesta. Per fortuna erano pochi ad aver compiuto quel gesto, mentre la maggioranza è rimasta nei ranghi».

Duro è stato Gianfranco Bettin, capogruppo dei Verdi.

«I negazionisti del Covid che sventolano le mascherine in aria - ha detto - come alcuni hanno fatto a Venezia, non hanno niente a che fare con le preoccupazioni, a volte l'angoscia, di chi teme di perdere, con la salute, il lavoro, un reddito, l'autonomia della propria vita. Quando non si tratti di gretta ignoranza, si tratta di pericolosi nemici della pubblica incolumità che vanno isolati e perseguiti e questo dovrebbe fare anche l'amministrazione comunale».

Marco Gasparinetti, capogruppo di Terra e Acqua, ha colto l'occasione per criticare l'amministrazione comunale e la gestione dei dati sanitari.

«Negazionisti - ha scritto - questo succede quando un Comune non comunica nemmeno il dato su positivi, ricoveri e terapie intensive in corso sul territorio comunale. Informazione sul virus zero, propaganda antigovernativa tanta».

Anche il Partito democratico, con il segretario Giorgio Dodi, va giù duro: «Un conto sono rivendicazioni e istanze lecite, come appunto le richieste di tutela per artigiani, commercianti, esercenti. Un altro conto sono le manifestazioni come quella di ieri di fronte a Ca' Farsetti, con tanto di rito negazionista: lancio delle mascherine e nessun distanziamento».

«Certamente vanno riconosciute le enormi difficoltà che gli operatori economici stanno subendo - chiosa la consigliera Monica Sambo - ed è necessario adoperarci per dare risposte concrete e fattive. E a tutti loro va la nostra più grande solidarietà e vicinanza. Devono però essere condannati, anche da parte del Sindaco, i comportamenti altamente pericolosi per la salute di tutti».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA