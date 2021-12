LE REAZIONI

VENEZIA Adesso la misura è colma: «Non accetto più di essere usato in questa maniera, questa strumentalizzazione non è corretta e ammissibile. Quando si viene in Prefettura si viene per fare i seri». Sbotta il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, quando analizza lo sciopero di lunedì con la città bloccata per la mancata revoca dell'astensione dal lavoro da parte di un sindacato che ha un solo iscritto ufficiale, nonostante le sigle principali avessero accettato la richiesta del prefetto stesso di deporre le armi per favorire la trattativa.

LE ACCUSE

Ma anche la vulgata dell'unico sindacalista che come un pifferaio magico trascina dietro sé il 76% dei lavoratori della navigazione e il 73% dell'automobilistico, è messa in discussione: «Non so se sia andata così, potrebbe anche essere che si sia fatta una finta - aggiunge il prefetto - che si siano messi d'accordo dicendo noi revochiamo e tu vai avanti e poi aderiamo». Fatto sta che la strada ora è chiusa: «Dopo ieri (lunedì, ndr) non so più con chi parlo e che affidabilità hanno quelli che parlano con me se vengono smentiti il giorno dopo nei fatti - attacca Zappalorto - Mi chiedo a cosa serva questo sindacato, questa la domanda che mi faccio. Io non voglio punire nessuno però devo salvaguardare la credibilità della Prefettura come istituzione, cerco di tutelare l'istituzione e la sua terzietà: d'ora in poi mi limiterò a eseguire la legge, quando si tratterà di avviare un raffreddamento di una vertenza, lo farò perché previsto dalla legge ma non prenderò più nessuna iniziativa. Non avevamo appuntamenti in agenda ma siccome la vertenza continua e dopo un anno siamo allo stadio iniziale e non si è fatto nulla - sono le parole del prefetto - immaginavo che la Prefettura potesse avere un ruolo per le parti e possa averlo ancora ma questo non è il modo: non me la sento di dire di sì anche perché non so che tipo di rappresentatività possano avere questi sindacati». All'orizzonte lo sciopero generale di domani che a Venezia dovrebbe saltare perché troppo vicino a quello di lunedì. «La legge dice così - conclude il prefetto Zappalorto - ma c'è chi queste regole non le sta rispettando».

LA CGIL

Il segretario della Filt Cgil, Valter Novembrini, non ci sta a sentir dare degli scorretti ai sindacati.

«Ho letto che il Prefetto si è arrabbiato e non riterrebbe di incontrarci più. Penso che sia irresponsabile una posizione di questo tipo. Rischia di dare ragione a chi ha mantenuto lo sciopero. Ognuno deve assumersi la propria responsabilità e scaricandola sui lavoratori e sui sindacati non si risolverà mai nulla, anche perché la vertenza pesa sui lavoratori e sulla città intera».

Ma non è tutto.

«Il Comune e il Prefetto devono assumersi la responsabilità di aver negato il tavolo istituzionale da 11 mesi. Sui lavoratori - prosegue - pesano 9 mesi di disdetta contrattuale, carichi di lavoro aumentati, ferie riposi saltati e si devono far carico anche delle conseguenze della riduzione del servizio».

Quanto all'accusa di mancanza di rappresentatività, è in programma un esame di coscienza.

«Ognuno ovviamente deve assumersi le sue responsabilità - dice - il sindacato proverà a dialogare con i lavoratori a spiegare loro i motivi del ritiro dello sciopero. Eravamo consci del rischio che si correva se una sola organizzazione non avesse ritirato lo sciopero, ma abbiamo mantenuto la parola per rispetto del Prefetto. Trovo sbagliato che di fonte all'apertura di un tavolo atteso si sia voluto proseguire con lo sciopero. È sbagliato pesare sulla città solo per avere visibilità, a prescindere dal fatto che il peso della disdetta grava tutto sui lavoratori. Una volta che c'era la speranza di aprire un tavolo era sbagliato proseguire con lo sciopero. Tra l'altro, l'aver partecipato lunedì, esclude Actv dallo sciopero di giovedì 16».

COSA SUCCEDERÀ

«Stiamo proseguendo il confronto con l'azienda e mi auguro che nei prossimi giorni l'impegno del Prefetto si trasformi in un ulteriore incontro con il ministero, la regione e l' assessorato e si affronti il tema del finanziamento. Mi auguro che il Parlamento approvi l'emendamento da 20 milioni l'anno. Ma il Comune deve essere coerente: se c'è un problema economico nel bilancio 2022, non è possibile che la cosiddetta quota Zappalorto (6.9 milioni) se la tenga il Comune. E dopo come fanno ad andare a chiedere finanziamenti allo Stato quando non lasciano all'azienda i soldi pagati dei cittadini veneziani come sovrapprezzo per biglietti e abbonamenti? Questa è incoerenza».

Infine, Novembrini non si fida dei numeri dati dall'assessore Zuin ed è convinto che a fine anno i conti si chiuderanno in modo migliore.

«Da giugno - conclude Novembrini - abbiamo aumentato gli introiti fino ad arrivare a punte dell'85 e 90 per cento del 2019. Ed è andata avanti così anche a ottobre e novembre. E poi, probabilmente le condizioni economiche del 2022 saranno differenti».

Michele Fullin

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA