LE REAZIONI UDINE Politica, sindacati e anche associazioni ambientaliste mobilitate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIUDINE Politica, sindacati e anche associazioni ambientaliste mobilitate per trovare soluzioni all'ingresso di migranti dalla frontiera tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, provenienti dalla rotta balcanica, dove stanno spingendo in oltre 10mila, secondo numeri diffusi in questi giorni. Ieri la deputata triestina del M5S, Sabrina De Carlo, ha depositato alla Camera una mozione per «rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri, auspicando che la firmi anche la Lega», ha spiegato, confermando così l'asse Carroccio-M5S sul tema,...