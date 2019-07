LE REAZIONI UDINE «Il giudizio espresso dalla Corte dei conti conferma un

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIUDINE «Il giudizio espresso dalla Corte dei conti conferma un andamento che ci è già noto. Continueremo quindi a concentrarci sulle norme che ci permetteranno di mantenere il controllo sui conti. In più, tra le cose sulle quali mettiamo maggiore attenzione, vi è la costituzione della gestione sanitaria accentrata che non è un itinerario semplice, essendo inedito per il sistema delle autonomie speciali». Così l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi commenta il dato che vede aumentare il costo della sanità ...