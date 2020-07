LE REAZIONI

UDINE «Basta buttare la croce solo su Precenicco». È questo il senso dello sfogo del sindaco del comune della Bassa friulana, Andrea De Nicolò, che ha visto ancora una volta il nome del suo territorio associato ad una delle bocciature legate al monitoraggio di Goletta Verde, la campagna estiva di Legambiente dedicata alla salute delle coste e delle acque italiane. Non è la prima volta, infatti, che il campionamento effettuato dai volontari del sodalizio alla foce del fiume Stella, nel territorio di Precenicco, si conclude con un esito infausto, decretando un risultato definito «fortemente inquinato». Era successo già in passato, per esempio con la campagna del 2018, rammenta il primo cittadino. Che non contesta il monitoraggio in sé, ma il fatto che sia sempre il nome del suo Comune a finire agli onori delle cronache, anche se, dice, il depuratore locale è perfettamente in regola, con risultati a prova di campionamenti.

«Legambiente - dice il sindaco di Precenicco fa un lavoro assolutamente apprezzabile, come tutte le associazioni di quella categoria. Ma non possono ogni volta dire le foci dello Stella sono inquinate a Precenicco. Perché, mi chiedo, per esempio, non pescano a Palazzolo o in altri punti? Perché dicono le foci dell'Isonzo senza specificare il comune - si sfoga il sindaco -? Benedetto il cielo, sono stufo che si metta la croce sempre solo su Precenicco. È un problema condiviso. Se l'inquinamento è di origine umana, che facciano una verifica puntuale fuori dalle varie comunità, da Sterpo fino a Marano e verifichino quali depuratori funzionano bene e quali meno. L'acqua della laguna è come una goccia di vino in un bicchier d'acqua. Dove si pensa che finisca l'acqua depurata di Udine o dei Comuni che scaricano nel Cormor, se non in laguna? Bisogna che gli ambientalisti chiedano i dati a tutti. Che non continuino sempre a tirare in ballo Precenicco, che scrivano le foci dello Stella e basta. Noi siamo consapevoli che il problema esiste, ma se vengono a Precenicco, io sono pronto a tirare fuori i dati del mio impianto di depurazione, che sono tutti all'interno della norma. Se gli inquinanti dipendono da reflui di scarichi umani, non vengono certo da Precenicco».

Per un sindaco che si sfoga, un altro che tira un sospiro di sollievo. Tutti entro i limiti, infatti, i prelievi di Legambiente effettuati nel territorio di Lignano. E Luca Fanotto si tira fuori un sassolino dalla scarpa: «È inutile che il consigliere regionale Cristian Sergo continui a gridare allo scandalo (il riferimento è ai numerosi interventi relativi alla qualità dell'acqua ndr) se poi le analisi, anche quelle fatte da enti terzi come Legambiente, sono sempre entro i limiti e vanno sempre nella stessa direzione». E poi aggiunge: «Sono concento che anche Legambiente abbia verificato la salubrità delle nostre acque».

Fra i promossi con le onde azzurre, in provincia di Udine, oltre alla Bilancia di Bepi di Palazzolo, una storica palafitta sullo Stella da cui Daniele Ciprian pesca il pesce che poi cucina per gli ospiti o rivende, c'è anche la Bau beach di Lignano Sabbiadoro che per oltre dieci anni è stata gestita da Sandra Mazzacan e Francesco Mastroianni. Come spiega lo stesso Mastroianni, di San Giorgio di Nogaro, che è «con Legambiente dal 1985», quest'anno, a causa del covid e di tutte le misure legate al contenimento della pandemia, «la gestione della spiaggia è in capo al Comune. Ci sono molte regole da gestire e quindi noi siamo venuti a Lignano solo come collaboratori, abbiamo dato una mano come volontari per le pulizie dell'arenile e la bonifica della spiaggia, un pezzo di Marano e un pezzo a Punta Faro. Così si è potuti partire anche quest'anno con la spiaggia per i cani».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA