TREVISO «Svuotare la caserma Serena? In questo momento di emergenza sanitaria è più importante tutelare il territorio e la salute dei cittadini». Forse un controsenso per chi come il sindaco Conte ha sempre parlato del centro accoglienza di Dosson come di una bomba ad orologeria, ancor più pericolosa ora che il Covid ha trasformato l'ex caserma in un lazzaretto. Ma in linea con il pensiero dei sindaci della Lega, da sempre poco inclini all'accoglienza diffusa, facendo però segnare una frattura con la Prefettura e i piani di isolamento degli ospiti che pian piano usciranno dal tunnel del coronavirus. La strada è quella dell'alleggerimento delle presenze a Dosson, «ma ci deve essere un gioco di squadra, è la Prefettura che mi deve informare degli spostamenti dei richiedenti asilo nel territorio comunale - ha affermato ieri quando il nodo dei 5 migranti trasferiti nel grattacielo di via Pisa non era stato ancora sciolto - perchè i sindaci non possono essere sempre i parafulmini delle scelte del governo, della Prefettura e delle altre istituzioni, io rispondo delle mie azioni. Chi fa certe scelte, deve anche spiegarle ai cittadini. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Io pretendo che il rapporto continui sul binario della collaborazione, se si prendono decisioni all'insaputa del sindaco e della comunità le cose devono cambiare».

L'errore di fondo, secondo il sindaco di Treviso, è stato non riuscire a garantire l'isolamento degli ospiti risultati positivi al Covid 19 all'interno della caserma Serena. «Anche utilizzando l'esercito, se necessario - afferma Conte -, che vigili sull'attuazione delle prescrizioni. La società non è stato in grado di farlo, e allora se ne assume la responsabilità. Io so che le caratteristiche della Serena, i grandi spazi e la presenza di diversi edifici, consentirebbero una gestione diversa. Ora non chiedetemi perchè non ci sia riusciti. Per colpa di 10 facinorosi? Che non si possono allontanare o mandare via? Allora evidentemente c'è un corto circuito e qualcosa deve essere ripensato». Conte chiede insomma che le difficoltà nella gestione del focolaio del centro accoglienza non ricadano sulla comunità. «I costi e i disagi non possono essere presi in carico dai cittadini - precisa il sindaco -. Aprire dei centri più piccoli in questo momento? Significa maggiori spese e maggiori controlli. Quello che io chiedo è: siamo in grado di farli»?

Il caso di via Pisa, insomma, nonostante si trattasse dello spostamento di 5 migranti negativi al Covid 19, quindi sani e liberi di circolare come sempre fatto, ha fatto segnare uno spartiacque nella già difficile gestione dell'emergenza coronavirus all'interno del più grande centro accoglienza della Marca che, durante la fase più critica degli sbarchi, aveva ospitato quasi mille persone, oltre il triplo delle attuali presenze. Ma, è la riflessione di Mario Conte, a quali costi, a quali benefici e, soprattutto con quali prospettive per i richiedenti asilo che aspettano ancora il riconoscimento del proprio status anche dopo quattro o cinque anni. «Si tratta di un problema enorme, che crea enormi incognite sui tempi di svuotamento della Serena - precisa il sindaco -, secondo un sistema che dovrebbe da un lato dare il permesso di soggiorno alle persone e integrarle, facilitandone l'inserimento nella società, dall'altro negandolo a chi non è ha diritto e rimandandolo a casa. È arrivata l'ora che il Ministero ci metta la faccia, come fanno i sindaci». E allora se davvero la Serena è una pentola a pressione che rischia di esplodere, come spegnere il fuoco se tutte le strade per un accoglienza diversa, più a misura d'uomo e in strutture ben più piccole, sembrano sbarrate? «Di certo non scaricando il problema sulle comunità - risponde Conte - ed evitando di creare dei ghetti e situazioni di degrado, contro il quale, in via Pisa, stiamo combattendo da mesi».

