LE REAZIONI

TREVISO «È come se avessi ricevuto uno schiaffo a freddo. Medicina a Treviso c'è dal 1989, non è un'operazione creata a tavolino. Boccia deve ripensarci». Francesco Benazzi, direttore generale della Usl si dice basito dall'impugnazione da parte del Governo della legge che aveva istituto l'intero corso di laurea di medicina a Treviso. I corsi avrebbero dovuto partire in autunno, le convenzioni per gli spazi erano già state firmate, e i laboratori all'interno dell'ospedale in costruzione. «Non ha senso questa risoluzione. Perchè a Treviso c'è una tradizione fortissima. Non ci appropriamo di una facoltà, siamo da 30 anni una sorta di seconda sede», ribadisce Benazzi. «Il Presidente Zaia e il rettore Rosario Rizzuto hanno fatto una grande cosa per la città e di questo li ringrazio. Ma nessuna operazione raid: il progetto della facoltà completa asseconda solo l'ordine naturale delle cose. Nulla è stato creato ex novo, Treviso ha una tradizione dal 1989».

LA TRADIZIONE

Benazzi snocciola i nomi e la storia: il prof. Carteri, il prof. Bassi e oggi grazie all'apporto dei il professori Agostini, De Filippis, Zanus, Attacchi. «Abbiamo una serie di docenti che sono a Treviso e collaborano con noi da anni. Abbiamo il quarto, il quinto e sesto anno di medicina da 3 anni. Abbiamo specializzandi di Padova che il rettore ci concede per venire qui in corsia. Non è che qualcuno si è inventato dal nulla una facoltà: medicina c'era e mi auguro resterà». Anche sotto il profilo operativo l'ospedale era pronto: era già arrivata l'autorizzazione per fare il nuovo centro di formazione universitario, già stipulato l'accordo con l'ordine dei medici per avere delle aule pronte a settembre, e l'azienda sanitaria stava già costruendo dei laboratori all'interno. «Noi ci siamo mossi per offrire gli spazi e le cose che servivano in accordo con il preside della facoltà professor Merigliano e per partire a settembre. Ora lasciamo che si muovano il presidente Zaia e il l'Università. Ma per noi è una tegola».

DA CA' SUGANA

Durissimo il commento del sindaco di Treviso Mario Conte, che riassume la posizione di tutte le istituzioni. «Ormai è palese che qualcuno, a Roma, abbia preso di mira il Veneto e quelle Regioni che, nel pieno rispetto della legge e delle competenze, creano opportunità per i rispettivi territori». Il Comune si schiera con la Regione per il ricorso, ritenendo questa impugnazione del tutto priva di senso, anche alla luce della recente pandemia: «Sosterremo la Regione e il Presidente Luca Zaia nel far valere, in tutte le sedi, i contenuti della legge regionale e la correttezza dell'iter. Rallentare o addirittura cercare di negare ad un intero comprensorio un polo universitario d'eccellenza, che si traduce poi in medicina e cure che peraltro hanno permesso, recentemente, di contenere l'emergenza sanitaria ci sembra una presa di posizione quantomeno discutibile». Profondamente deluso dall'impugnazione si dice anche Rosario Rizzuto, Rettore dell'Università di Padova. «L'attivazione del corso di laurea in Medicina e Chirurgia risponde ad una precisa volontà del Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha chiesto in questi anni agli atenei di aumentare i numeri relativi alla formazione di nuovi medici». Pollice verso anche da parte delle categorie economiche alla decisione del ministro Boccia: «Sembra almeno anacronistico questo tipo di decisione - affonda il presidente Ascom Federico Capraro - ma al netto di questo, l'impulso che veniva dato nelle progettualità a Treviso città universitaria è un impulso che noi troviamo positivo non solo per la comunità in generale, ma anche perchè l'Università è una ricchezza in termini economici e una città con un'Università che cresce è una città più ricca».

Elena Filini

